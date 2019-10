Tyfon har truffet Japan: Minst syv døde og 15 savnet

TOKYO (VG) Tyfonen «Hagibis» har lørdag truffet østlige deler av Tokyo. Minst 100 mennesker er skadet, 15 er savnet og minst syv har omkommet.

Oppdatert nå nettopp







Bilder, som er tatt i Ichihara i østlige deler av Tokyo lørdag, viser knuste biler, ødelagte hus og veltede strømledninger.

Mer enn 7,3 millioner mennesker er beordret evakuert på grunn av tyfonen som feide inn over Japans kyst lørdag, og traff land rett før klokken 19 lokal tid.

«Hagibis» er kategorisert «svært kraftig» og var ventet å treffe Tokyo med full kraft lørdag kveld ved 21-tiden lokal tid. Det tilsvarer klokken 14 i Norge.

Syv døde

Syv personer er omkommet, over 90 er skadet og 15 er savnet ifølge den japanske regjeringens talsperson Yoshihide Suga.

Nyhetsbyrået AFP melder at dødstallet er økt til 11, men dette er ennå ikke bekreftet av myndighetene.

VG er på plass i Tokyo der det har det regnet siden fredag kveld. Ikke et eneste menneske har vært å se i gatene lørdag.

Tyfonen har med seg vindkast med en hastighet på rundt 160 kilometer i timen.

Mer enn 1600 fly er kansellert, og det er strømbrudd flere steder. 7.300.000 personer er anbefalt å evakuere, ifølge AFP. Ved 21-tiden norsk tid melder nyhetsbyrået NHK at over 330.000 hjem er uten strøm.

Tyfonen er den første i kategorien «veldig sterk» som treffer Japan siden 1991, skriver AFP. Flere forventer at dette vil være den verste tyfonen til å treffe fastlandet i landet på 60 år, skriver The Guardian.

De ekstreme nedbørsmengdene beskrives som de største noensinne i områdene som er rammet. Det var ventet en halv meter regn på 24 timer.

Statsmeteorologene: – Evakuer umiddelbart

JMA råder folk i høyrisikoområdene til å evakuere umiddelbart.

– Vi måler ekstraordinære nedbørmengder. Ettersom tyfonen kommer nærmere forventer vi kraftigere vind og nedbør. For dere i risikosonen; vær så snill og evakuer umiddelbart for å redde deres egne liv og livene til deres kjære, sier talsperson for JMA, Yasushi Kajiwara, på en pressekonferanse lørdag.

– «Hagibis» er en uvanlig stor storm som er ventet å bringe med seg brutale vinder og voldsomme bølger, uttalte JMA.

17.000 offentlige tjenestemenn er parate til å bistå.

Norske Tanja (22) forberedt på uværet

– Det var galskap på butikken fredag ettermiddag. Folk hamstret, det var lange køer og mange av butikkhyllene var tomme, sier Tanja Mortelmans (22).

Hun flyttet til Tokyo for å studere japansk i april, og dette er den første store tyfonen hun får oppleve.

– Noen er redde, men jeg tar det egentlig ganske med ro. Det er ikke så ille der jeg bor enda, sier Mortelsmans til VG ved 18.30-tiden lokal tid lørdag.

Mortelmans befinner seg i området Mitaka i den vestlige delen av Tokyo.











FORBEREDT: Tanja Mortelmans har fått god hjelp av sine japanske venner som har fortalt henne hvordan hun bør forberede seg på tyfonen.

Ifølge lokale nyheter skulle det begynne å bli ille i 18- tiden, men hun venter fremdeles på at det skal ta seg opp. Enn så lenge regner det bare, og er litt vind.

– Jeg har en ryggsekk pakket og klar i tilfelle jeg må springe ut, jeg har fylt badekaret i tilfelle vannet stopper og jeg har mange vannflasker klare, så jeg er ikke så veldig bekymret, forteller hun.

Sekken er pakket med litt mat, verdisaker som pass og penger, lader, batteri, lommelykt og litt klær i tilfelle hun må evakuere seg selv.

Stengte fabrikker og avlyste arrangement

Fem personer skal være sendt til sykehus i området Chiba, hvor det første dødsfallet ble registrert, og det er store materielle skader i området. Ifølge AFP skal rundt 36.000 husstander være skadet, og 12.000 skal ha mistet strømmen.

Før helgen ble det bestemt to kamper i rugby-VM skulle avlyses, Formel 1-kvalifiseringen i Japan Grand Prix er utsatt.

Store fabrikker som Toyota og Honda har stengt sine fabrikker, og en rekke dagligvarebutikker holder stengt.

I videoen under kan du se tyfonen «Faxai» som rammet Tokyo tidligere i høst:

Publisert: 12.10.19 kl. 06:12 Oppdatert: 13.10.19 kl. 04:43







Mer om