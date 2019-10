SKULLE FLYKTE: Lois Arvickson (89) tok kontakt med sønnen for å fortelle at hun skulle evakuere. Så ble linjen brutt. Foto: CHRISTIAN MONTERROSA / EPA

California-offer identifisert: Lois (89) ga beskjed til sønnen om at hun skulle rømme

Familien har desperat forsøkt å finne 89 år gamle Lois Arvickson. Nå er hun det første offeret for skogbrannen som herjer i Los Angeles som er identifisert.

Kampen mot skogbrannen «Saddleridge fire» fortsatte lørdag utenfor Los Angeles. Sterk vind gjør at brannen sprer seg raskt. Mer enn 1000 brannfolk og flere helikoptre er satt inn for å slukke brannen.

Den har herjet i San Fernando Valley nordvest i Los Angeles siden torsdag. Da kom brannen raskt ut av kontroll.

les også Los Angeles: 100.000 evakueres fra skogbrann

– Signalet ble brutt

Én av dem som var i området da brannen startet, var Lois Arvickson (89). Hun ringte sønnen for å fortelle at hun skulle dra ut fra en park med husvogner i byen Calimesa i Riverside County i utkanten av Los Angeles.

– Hun sa at hun skulle finne vesken og så komme seg vekk, før signalet ble brutt, fortalte sønnen Don til nyhetsbyrået AP fredag.

SLUKT AV FLAMMENE: I dette området med husvogner bodde 89-årige Lois Arvickson. Foto: KABC-TV

Da hadde han vært bekymret for moren siden torsdag kveld, og at de forsøkte å finne henne. Selv var han med familien på et evakueringssenter.

Nå har de imidlertid fått den triste beskjeden om at 89-åringen er funnet død.

Det er Riverside County Sheriff’s Department som har gått ut med hennes identitet. En annen person ble funnet død i brannområdet før henne, men vedkommende er ikke identifisert.

Også en tredje person er bekreftet omkommet i forbindelse med brannen. Det er en mann i 50-årene som fikk hjerteinfarkt da han skulle redde huset sitt, ifølge det lokale brannvesenet.

– Elsket området

Arvickson etterlater seg fire voksne barn og 12 barnebarn.

– Hun elsket området hun bodde. Hun elsket å se utover canyonen og den vakre utsikten hun hadde, sier datteren Judy Dorius i et intervju med NBC.

Der ble hun intervjuet med et annet familiemedlem.

– Hun nøt utsikten hver dag. Hun satt der og drakk kaffe, hver eneste morgen.

– Flammene slukte parken

Vitner har fortalt at 89-åringens hjem ble slukt av flammene, ifølge CBSN Los Angeles.

I nærområdet skal da minst 16 hus og 70 husvogner blitt skadet som følge brannen. Husvognene sto tett-i-tett i en egen park for husvogner.

– Flammene bare slukte hele parken, fortalte Rosie Costalon til CBS2. Huset hennes ble også flammenes rov.

















KJEMPER: Brannmenn fra Texas Canyon brannstasjon kjemper mot flammene i Sylmar, et nabolag nord for Los Angeles i California.

Det etterforskes nå om noen kan ha stått bak brannen.

Fredag ble 100.000 mennesker beordret til å evakuere hjemmene sine.

Noen få har valgt å ikke etterkomme denne ordren. De bruker blant annet hageslanger for å forsøke å hindre at det tar fyr i husene deres, opplyser tjenestemenn ifølge NTB.

Publisert: 13.10.19 kl. 04:14







