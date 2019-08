DYTTET: Søndag ble den seks år gamle gutten dyttet fra 11. etasje av Tate Modern. Her får han livreddende hjelp. Foto: Stuart Haggas / @workofstuart

Seksåring dyttet fra 11. etasje: Den mistenkte fulgte etter flere familier

LONDON (VG) En seks år gammel gutt er utenfor livsfare etter at han ble dyttet fra en balkong på Tate Modern-galleriet og falt 30 meter.

Vitner forteller at den 17 år gamle gjerningsmannen oppførte seg mistenkelig og fulgte etter flere familier. Han ble arrestert og er siktet for drapsforsøk.

Dagen etter den grusomme handlingen begynner politiet å få et klart bilde av det som skjedde søndag ettermiddag i London.

Like før klokken 15.00 ble den seks år gamle gutten dyttet fra en utkikksplass i 11. etasje. Han besøkte museet med familien, som ifølge AFP var franske turister.

Et vitne forteller at hun plutselig hørte et høyt brak og en kvinne som ropte «sønnen min, det er sønnen min», skriver The Times.

6-åringen falt 30 meter ned til terrassen over 6. etasje.

Der fikk han livreddende hjelp og et ambulansehelikopter fløy ham til sykehuset.

Vitner beskriver 17-åringen som hvit med skjegg. Han kjenner ikke offeret fra før, opplyser politiet.

ETTERFORSKER: Politiet på balkongen seks-åringen ble dyttet fra. Han er utenfor livsfare. Foto: Yui Mok / PA Wire

– Han oppførte seg rart

En mor som sto på samme balkong forteller at 17-åringen oppførte seg rart mens han sto bak hennes to barn. Han fulgte etter dem og sto med hendene på ryggen og observerte henne og barna.

– Jeg ba barna mine holde seg unna ham. Da han flyttet seg vekk fra oss ble jeg lettet og tenkte «takk Gud for at han er borte».

Sekunder etter hørte hun braket og da hun snudde seg, hadde ti personer omringet 17-åringen.

– Guttens tilstand er kritisk, men stabil og familien blir tatt vare på av politiet, opplyser politiet i en pressemelding mandag ettermiddag.

Museet er åpent, men tiende etasje og balkongen er stengt for publikum mens politiet etterforsker saken.

30 METER: Gutten ble dyttet fra balkongen med søylene på toppen av bygget. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

