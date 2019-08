VENTER PÅ TRUMP: Demonstranter i El Paso, Texas. Foto: Reuters

Trump møtte skyteofre: «Et veldig sterkt øyeblikk»

Presidenten besøkte onsdag sykehus i Dayton og El Paso, som tok imot ofre etter helgens masseskytinger. Begge steder ble han møtt av sinte demonstranter.

USAs president Donald Trump og førstedame Melania Trump besøkte onsdag byene Dayton i Ohio og El Paso i Texas etter helgens masseskytinger, hvor til sammen 31 mennesker ble drept.

Første stopp var Dayton, der ni mennesker mistet livet i en masseskyting natt til søndag 4. august. Her besøkte Trump og førstedamen Miami Valley Hospital, sykehuset som tok imot minst 16 ofre etter skyteepisoden, ifølge ABC News. Rundt 200 demonstranter samlet seg utenfor sykehuset, hvor de ropte slagord med krav om skjerpet våpenkontroll, skriver NTB.

I El Paso besøkte presidentparet sykehuset University Medical Center, hvor flere av skuddofrene ble behandlet etter at Patrick Crasius skjøt og drepte 22 personer på Walmart i byen.

I en park i nærheten hadde over hundrevis av demonstranter samlet seg for å protestere mot presidentens besøk, skriver Reuters.

TAKKET POLITIET: Donald Trump hilser på politibetjenter som var først på stedet under masseskytingen i El Paso lørdag. Foto: SAUL LOEB / AFP

– Washington vil ikke handle

På flyplassen i Dayton, Ohio onsdag formiddag ble Trump og førstedamen tatt i mot av flere lokalpolitikere. Blant disse var Dayton-ordfører Nan Whaley, som på en pressekonferanse opplyste at hun sa til Trump at de «forventer handlekraft fra Washington, D. C.» når det gjelder våpenlovgivning.

– Om jeg tror vi kommer til å se nok en masseskyting i morgen eller fredag? Sannsynligvis. Fordi Washington ikke vil handle, sa ordføreren, ifølge ABC News.

Etter mottagelsen på flyplassen, reiste presidenten og førstedamen direkte til Miami Valley Hospital, sykehuset som tok imot minst 16 ofre etter skyteepisoden, ifølge ABC News.

– Gud våkte over deg. Jeg vil du skal vite at vi er med deg hele veien, sa presidenten til en av de overlevende, ifølge en Twitter-melding fra Det hvite hus’ pressesekretær Stephanie Grisham.

Hun beskriver besøket som «et veldig sterkt øyeblikk».

Presidenten snakket ikke med pressen under besøket, men skriver på Twitter at det var et «varmt og vidunderlig» møte med ofre, pårørende og medisinsk personell på sykehuset.

Han legger til at pressekonferansen til ordfører Whaley var et «bedrageri».

Demonstranter ropte mot Trump-tilhenger

Blant demonstrasjonene i byen var også den kjente «Trump-ballongen», som har vært til stede på flere demonstrasjoner over hele verden, blant annet i London da Trump var på besøk i begynnelsen av juni.

OHIO: USAs president Donald Trump og førstedame Melania Trump ankommer byen Dayton i Ohio. De reiser videre til El Paso i Texas samme dag, etter helgens masseskytinger. Foto: SAUL LOEB / AFP

På ballongen sto det følgende beskjed til presidenten: «Slutt å være en baby. Still opp mot NRA», med henvisning til den amerikanske organisasjonen for våpeneieres rettigheter.

Over 200 demokrater i Representantenes hus signerte onsdag et brev til republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, der de ber han om å få Senatet til å stemme over et forslag på ny våpenlov, skriver CNN.

Representantenes hus godkjente lovforslaget i februar i år, som krever bakgrunnssjekk for all kjøp av våpen. Men Senatet har enda ikke stemt over lovforslaget – som det kreves for at lovforslaget skal vedtas.

TRUMP-BALLONG: Demonstranter med den kjente «Trump-ballongen» protesterer mot president Donald Trump sitt besøk i Dayton, Ohio. Ni mennesker mistet livet i byen etter en masseskyting 4. august. Foto: MEGAN JELINGER / AFP

Biden med kritikk mot Trump

I en tale i Iowa onsdag kveld norsk tid rettet presidentkandidat Joe Biden en ventet kritikk mot Donald Trump sin retorikk etter helgens masseskytinger.

– Presidenten har pustet liv i flammene til hvit overmakt i denne nasjonen, sa Biden under sin tale, skriver CBS News.

Under en pressekonferanse før avreisen til Dayton tidligere onsdag, sa Trump at han ikke tror hans retorikk har bidratt til voldelige handlinger.

– Mine kritikere er politiske personer, de prøver å sanke poeng. I mange tilfeller prøver de å bli president, sa Trump til pressen, skriver NTB.

Presidenten sa også at han er bekymret for hatgrupper og planlegger å gjøre noe med det.

– Vi må sørge for at psykisk dårlige personer ikke får bære våpen. Jeg vil ikke legge våpen i hendene til mentalt ustabile personer, eller personer med raseri eller hat, sa Trump.

Reiser videre til El Paso

Etter besøket i Dayton, reiste presidenten og førstedamen videre til grensebyen El Paso i Texas.

Her vil de gi sine kondolanser etter masseskytingen på et Wallmart-kjøpesenter lørdag 3. august, der 22 mennesker mistet livet og et stort antall ble såret.

Kort tid etter Trump-besøket ble kjent tirsdag, møtte det motstand fra flere lokalpolitikere og innbyggere.

Ifølge nyhetsmagasinet Newsweek har innbyggere i El Paso signert et brev om at Trump ikke er velkommen i byen. Brevet hevder at hans «retorikk» og «handlinger» er «ansvarlig for hva som skjedde».

Kongressmedlem Veronica Escobar har tidligere gått hardt ut mot Trump og sagt at han «ikke er velkommen her». Tirsdag kveld skrev hun på Twitter at hun hadde avslått en invitasjon til å møte presidenten under El Paso-besøket:

– Jeg nekter å delta uten en dialog om smertene hans rasistiske og hatefulle ord og handlinger har forårsaket samfunnet og landet vårt.

Masseskytingene i Texas og Ohio 3. august 2019 skyter en tungt bevæpnet 21-åring rundt seg i et shoppingsenter i El Paso i Texas.

Minst 22 mennesker ble drept og et stort antall såret.

Gjerningsmannen ble tatt hånd om av politiet. Han står overfor en tiltale for innenlandsk terrorisme.

13 amerikanske statsborgere ble drept. Syv meksikanere og en tysker er også blant de drepte.

4. august 2019 skyter en mann med skuddsikker vest rundt seg i et populært utestrøk i Dayton, Ohio. På under et minutt tar han livet av ni mennesker før han selv blir skutt og drept av politiet.

Blant de drepte er gjerningsmannens søster. (NTB) Vis mer

