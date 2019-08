SKULPTUR SKADET: Kriminalteknikere fra politiet var natt til torsdag på plass utenfor rådhuset i Landskrona. Kunstneren Carl Fredrik Reuterswärds verk «Två personligheter» foran inngangen er skadet. Foto: Johan Nilsson/ TT NYHETSBYRÅN

Eksplosjon ved rådhus: – Stor ødeleggelse

En kraftig eksplosjon rammet onsdag kveld inngangspartiet til rådhuset i Landskrona i Skåne i Sverige.

Oppdatert nå nettopp

– Noen har detonert en stor sprengladning i umiddelbar nærhet til rådhusets inngang. Jeg ser glassplinter og stor ødeleggelse. Et stort område er sperret av, sier Torkild Strandberg, som leder kommunestyret i byen til Expressen.

Han var natt til torsdag selv på plass ved rådhuset, etter at politiet rykket ut etter meldinger om et høyt smell onsdag kveld.

– Noe har eksplodert ved rådhuset på Drottninggatan med blant annet knuste ruter som følge av dette, skriver politiet i en pressemelding.

Det er ikke meldt om noen personskader etter hendelsen.

UNDERSØKTE STEDET: Kriminalteknikere fra poilitiet var natt til torsdag på plass utenfor rådhuset i Landskrona. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den nasjonale bombegruppen er på plass for å gjøre undersøkelser, og for å forsikre seg om at det ikke finnes eksplosiver igjen på stedet. Kriminalteknikere skal også gjøre undersøkelser for å utrede hva som har skjedd og om noen kan mistenkes.

Landskrona har i sommer hatt tre drapsforsøk i det som mistenkes å være oppgjør mellom kriminelle, der sprengladninger er plassert ut på sentrale steder, trolig med hensikt å ta liv, skriver NTB. Strandberg sier til Expressen at de må komme til bunns i problemene i kommunen.

– Det viktigste nå er at politiet og samfunnet passer på at enkeltpersoner som gjør slike ting pågripes og blir rettsforfulgt. De kan ikke få gå rundt på gater og torg. Dette må prioriteres, sier han.

Torsdag morgen skal kommunen ta stilling til hvordan de kan ha et fungerende kommunehus i dagene fremover.

Flere beboere i området sier til svenske medier at de hørte eksplosjonen.

– Men jeg ble ikke så oppjaget. Dette er ikke første gang noe sånt skjer i nærheten. Jeg kjenner ingen redsel, det kan jeg ikke påstå. Likevel synes jeg man burde få fatt i i personene som har gjort dette, sier Angelika Andersson til Expressen.

Publisert: 08.08.19 kl. 04:09 Oppdatert: 08.08.19 kl. 04:31

