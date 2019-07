JAKTER: Politi og lokalbefolkning er på leting etter to tenåringer, mistenkt for tre drap. Foto: HANDOUT / Reuters

Mistenkte seriemordere ble stoppet av politiet

Drapsmistenkte Kam McLeod (19) og Bryer Schmegelsky (18) ble stoppet i en rutinekontroll forrige uke. Men de to tenåringene fikk lov til å kjøre videre.

I Canada foregår det en storstilt politijakt på de to tenåringene McLeod og Schmegelsky, etter mistanke om at de står bak drapene på turistene Lucas Fowler (23) og Chynna Deese (24), i tillegg til 64-åringen Leonard Dyck, for snart to uker siden.

Nå røper myndighetene i det lokale urfolket i Manitoba at de to ble stoppet i forbindelse med en alkoholsjekk i forrige uke - etter de tre drapene - uten at noe skal ha blitt funnet på dem. Det skriver kanadiske Global News.

– Vi var ikke klar over statusen deres som etterlyste. Tydeligvis ble dette sendt ut etter at de to hadde ankommet området vårt, sier rådmannen i Tataskweyak Cree Nation, Nathan Neckoway, til kanalen.

De to mennene har vært etterlyst siden tirsdag i forrige uke.

Avsluttet søk

Området tenåringene ble stoppet i ligger like i nærheten av byen der siste sikre observasjon av de to er. I syv dager i strekk har politiet gjennomført søk: først i landsbyen Gillam, der McLeod og Schmegelsky sist ble sett, deretter York Landing, der politiet søndag ble tipset om en mulig observasjon.

Det omfattende søket i York Landing ble avsluttet i går ettermiddag lokal tid, uten funn.

– Beredskapsteamet reiser tilbake til Gillam for å planlegge veien videre, skriver leder for den lokale urbefolkningen, Leroy Constant, i en Facebook-oppdatering.

Politi og lokalbefolkning er på leting etter tenåringene Kam McLeod (19) og Bryer Schmegelsky (18), mistenkt for tre drap. Foto: DARRYL DYCK / The Canadian Press

Publisert: 30.07.19 kl. 09:13