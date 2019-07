KLOVN I KAMP: På skipet «Britannia» skal en person ha fyrt seg opp over en person utkledd som klovn. Derfor skal slåsskampen ha startet. Her ser man skipet i Bergen i 2017. Foto: Ørjen Deisz

Masseslagsmål på cruise fra Bergen

Ifølge et vitne skal en person utkledd som en klovn ha forårsaket et nattlig slagsmål på en reise fra de norske fjordene.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det hele skal ha startet i morgenstimene fredag på tilbaketuren fra Bergen til Southampton på P&O sitt skip Britannia, skriver The Guardian.

Store mengder alkohol og en fest skal ha vært forløperen til slåsskampen. Tallerkener og møbler skal ha blitt brukt som våpen, og ansatte på skipet skal ha blitt skadet under tumultene, sier vitner til avisen.

En 41 år gammel mann og 43 år gammel kvinne er arrestert av Hampshire-politiet grunnet mistanke om overfall. De ble tatt hånd om da skipet la til land i Southampton.

les også Tenåringsgutter tiltalt for blodig angrep på lesbisk par

Richard Gaisford, en journalist fra ITV, var på cruiset og skriver på Twitter at han ble gjort oppmerksom på hendelsen rundt klokken to på natten.

– Det var blod overalt, skriver Gaisford, før han forklarer hvordan slåsskampen utartet seg.

– Ett vitne, som var del av en gruppe som havnet i trøbbel, forklarte for de ansatte at ting hadde startet når en annen passasjer kom utkledd som en klovn. Dette opprørte en person i gruppen fordi de hadde booket et cruise uten tillatelse til å bruke kostyme. Det førte til en voldelig konfrontasjon.

Buffet-området ble ifølge Gaisford stengt av med en gang. De som sto bak volden ble også låst inne på rommene sine, hevder han.

les også Løslatt, siktet nordmann (18) reiser hjem fra Naxos

Talsperson for P&O Cruises sier til VG at selskapet har nulltoleranse for forstyrrende oppførsel.

– Etter hendelsen ombord Britannia torsdag kveld, kan vi bekrefte at alle gjester nå har gått av og saken er i hendene til det lokale politiet, sier talspersonen.

VG har vært i kontakt med Hampshire-politiet, som viser til sin uttalelse. De sier de etterforsker saken.

– Seks personer – tre menn og tre kvinner – ble angrepet. Flere ble skadet inkludert hevelser og kutt, sier de.

De kan ikke si noe mer om saken på nåværende tidspunkt, men vil komme med en oppdatering når de vet hva som skjer med de arresterte.

To personer fra Essex er satt i arrest med mistanke om overfall og sitter foreløpig i varetekt, ifølge politiet.

En talsperson for P&O Cruises sier dette til avisen:

– Etter en hendelse om bord i Britannia på torsdag kveld kan vi nå bekrefte at alle gjester har gått i land og saken er nå politiets hender.

Publisert: 27.07.19 kl. 18:36 Oppdatert: 27.07.19 kl. 18:49

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post