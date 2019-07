11. SEPTEMBER-MARKERING: Donald Trump tok mandag imot brannmannskapet og familiemedlemmer til de som døde under terrorangrepene 11. september 2001 i Det hvite hus, da han signerte en lov som sikret at fondet til de etterlatte aldri går tomt. Foto: SHAWN THEW / EPA

Hisset på seg Baltimore i nye Twitter-angrep: – Trumps retorikk har alltid vært rasistisk

USAs president kaller Baltimore for «et rotte- og gnagerinfisert rot». – Meldingen er spesielt designet for å umenneskeliggjøre og degradere minoriteter, mener amerikansk professor.

Etter helgens Twitter-angrep mot kongressrepresentanten Elijah E. Cummings – en veteran fra borgerrettsbevegelsen – får USAs president Donald Trump nok en gang rasismebeskyldninger rettet mot seg.

Bakgrunnen for angrepet er at demokraten Cummings de siste ukene flere ganger har kritisert Trump: I kjølvannet av striden med fire kvinnelige kongressrepresentanter kalte han presidenten for rasist, og nylig kritiserte han forholdene for migranter ved USAs grense mot Mexico.

FRA BALTIMORE: Demokraten Elijah Cummings snakker med pressen etter høringen av Robert Mueller i Representantenes hus 24. juli. Foto: AARON P. BERNSTEIN / Reuters

Lørdag fikk han svar på tiltale, da Trump blant annet tvitret dette:

– Som bevist sist uke under en tur med kongressen, er grensen ren, effektiv og godt styrt, bare veldig full. Cummings distrikt er et motbydelig rotte- og gnagerinfisert rot. Hvis han brukte mer tid i Baltimore, kunne han kanskje ha hjulpet til med å rydde opp i dette svært farlige og skitne stedet.

Meldingen har fått flere til å rase. Flertallsleder i Representantenes hus Nancy Pelosi kaller den rasistisk, en nyhetsanker i CNN holdt en gråtkvalt tale på direkten, og avisen Baltimore Sun skriver på lederplass at det «er bedre å ha et par rotter enn å være en».

Også det jødiske miljøet i Baltimore har tatt Cummings i forsvar, og sier til Haaretz at Trumps Twitter-melding fikk dem til å føle avsky.

Kvinner og minoriteter

– Trumps retorikk har blitt litt mer eksplisitt rasistisk de siste ukene, men bare litt. Trumps retorikk har alltid vært rasistisk, og hans politiske agenda har alltid vært motivert av hvit nasjonalisme.

Det sier professor i kommunikasjonsstudier ved Texas Tech University Brian L. Ott til VG. Sammen med professor Greg Dickinson fra Colorado State University har han skrevet boken «The Twitter Presidency: Donald J. Trump and the Politics of White Rage», som tar for seg presidentens retorikk nettopp på Twitter.

Cummings representerer det syvende valgdistriktet i Maryland, som dekker deler av byen Baltimore og nabofylker. Distriktet har rundt 53 prosent afroamerikanske velgere, skriver AP, og har store problemer blant annet med arbeidsledighet, fattigdom og kriminalitet. Bare i fjor ble det registrert 300 drap i Baltimore.

– Hvorfor tror du meldingen om Baltimore har vekket sterke følelser?

– Språket Trump bruker i meldingen, med ordet «infisert», er grunnleggende rasistisk. Meldingen, med henvisning til skadedyr og møkk, er spesielt designet for å umenneskeliggjøre og degradere minoriteter, sier Ott.

Professoren sier at Trump har vist seg å være spesielt følsom overfor kritikk fra kvinner eller minoriteter.

– På denne kritikken svarer han ofte på eksplisitt rasistiske og sexistiske måter. Trump er åpenbart følsom for all type kritikk, men han blir ekstra provosert om den kommer fra minoriteter eller kvinner – som han ikke mener har noen rett til å kritisere ham.

– Lar du deg fortsatt overraske over hva Trump skriver på Twitter?

– Nei, aldri. De som har konkludert med at Trump er rasist etter kommentarene hans om de fire kongresskvinnene eller kongressrepresentant Cummings, de har ikke fulgt med i timen, sier Ott.

Professor Donathan Brown, som er assisterende visepresident ved Rochester Institute of Technology, og som har jobbet mye med rasespørsmål i USA, sier til VG at han mener angrepet på Elijah Cummings er både ondskapsfullt og rasemotivert.

– Trumps kritikere – spesielt de som ikke er hvite – opplever et voldsomt rasistisk hån. Dessverre fortsetter USAs appetitt for rasisme å tillate at atferd som ellers ville vært upassende eksisterer i fullt dagslys, sier han.

HOLDT BALTIMORE-PRESSEKONFERANSE: Den kjente pastoren Al Sharpton, som skal kjenne Trump godt, ba mandag Trump om å ikke fortsette med å «skape splittelse». Trump skriver på Twitter at Sharpton «hater hvite og politiet». Foto: STEPHANIE KEITH / Reuters

Brian L. Ott sier at Trump spiller på følelser som allerede finnes i velgergruppen hans.

– Hans rasistiske instinkter samsvarer godt med rasismen til en spesifikk del av den konservative høyrefløyen i USA, og Trump mobiliserer med sin språkbruk dette hvite hatet på en effektiv måte, sier han.

Forsvarer meldingene

I flere meldinger på Twitter søndag forsvarer Trump utsagnene sine:

– Det er ingenting rasistisk ved å fastslå det de fleste allerede vet, at Elijah Cummings har gjort en fryktelig dårlig jobb for folket i sitt distrikt, og for Baltimore. Demokrater drar alltid rase-kortet når de ikke vinner frem med fakta. En skam!, skriver presidenten blant annet.

I en annen melding sier han at det er Elijah Cummings som er rasisten, og skriver at kongressrepresentanten bør bruke energien sin på å hjelpe folk i hjemdistriktet sitt. Også mandag har Trump publisert flere meldinger om Cummings og Baltimore.

Mick Mulvaney, som er fungerende stabssjef ved Det hvite hus, sier ifølge nyhetsbyrået AP at Trump skrev meldingene fordi Cummings kom med løgnaktige påstander om administrasjonens grensepolitikk.

Den eneste afroamerikanske republikaneren i Representantenes hus, Will Hurd, sier til ABC at tiraden mot Cummings ikke kan sammenlignes med meldingen han skrev om at de fire kvinnelige kongressrepresentantene kunne dra tilbake dit de kom fra.

Hurd var en av fire republikanere som støttet demokratene i å fordømme denne meldingen som rasistisk.

Publisert: 30.07.19 kl. 14:58