Fra havna i Antwerpen der de veldig varme mennene og kokainen ble funnet. Foto: Virginia Mayo / TT NYHETSBYRÅN

Belgisk varmerekord ødela for kokainsmugling

Mennene som låste seg inne i en konteiner på havna i Antwerpen hadde ikke dagen. Ikke bare var det Belgias varmeste dag, men konteineren var også full av kokain.

NTB-AFP

Mindre enn 10 minutter siden

Belgia satte ny varmerekord med over 40 grader onsdag, og oppholdet i den glovarme konteineren ble derfor raskt uutholdelig for de to.

I sin desperasjon så de til slutt ingen annen utvei en å ringe politiets nødnummer. Da politifolkene etter to timers leting på det enorme havneanlegget til slutt fant den riktige konteineren, veltet det to halvnakne og svært varme karer ut.

En video av aksjonen dukket senere opp i sosiale medier og viser hvordan politifolkene heller vann over de to utmattede og uttørkede mennene.

Ifølge belgisk påtalemyndighet har de to, som er hjemmehørende i Antwerpen-området, erkjent at de tok seg inn i konteineren for å hente ut kokainlasten.

Det er ikke kjent hvor store mengder kokain det var snakk om, men ifølge avisen Gazet kan det ha vært flere hundre kilo.

I 2018 ble det beslaglagt over 50 tonn kokain på havnen i Antwerpen, det meste noensinne.

Publisert: 25.07.19 kl. 16:40