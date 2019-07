OMSTRIDT: Tidligere utenriksminister Boris Johnson leder kappløpet om å bli leder for det konservative partiet. Vinner han kampen overtar han statsministerstolen etter Theresa May. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Trekker seg fra regjeringen om Boris blir ny statsminister

Storbritannias finansminister Philip Hammond har varslet at han trekker seg fra regjeringen dersom Boris Johnson blir ny statsminister.

NTB

Frank Haugsbø

Nå nettopp

Det melder BBC.

Tidligere utenriksminister Boris Johnson leder kappløpet om å bli leder for det konservative partiet og dermed ny statsminister. Det liker Phillip Hammond dårlig.

– Jeg kan ikke støtte en leder som vil ta Storbritannia ut av unionen uten en avtale, uttaler Hammond i intervjuet med BBC, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det er dagens utenriksminister Jeremy Hunt som har tatt opp kampen med Boris Johnson om å bli ny partileder etter Theresa May. Tirsdag denne uken blir det avgjort hvem som kan flytte inn i Downing Street nummer 10 etter at May har gått av.

Hammond sier han vil forlate regjeringen onsdag, dersom Johnson blir ny partileder og statsminister.

– Det er det som sannsynligvis vil skje, og jeg legger mine planer i henhold til det, sier han.

Boris Johnson har siden før brexit-avstemningen for tre år siden markert seg som en innbitt forkjemper for å forlate EU, koste hva det koste vil. Han vil ut av unionen 31. oktober, ikke en dag senere, selv om det skulle innebære en såkalt «hard brexit», uten noen avtale med EU.

BEDRE TIDER: Stemningen var god da dette bildet ble tatt i september 2017. Nå er ikke Boris Johnson og finansminister Philip Hammond (t.h.) så gode venner lengre. Foto: CHRIS J RATCLIFFE / AFP

Til BBC sier Hammond at en «hard brexit» ikke er noe han kan ta del i.

Etter å ha mislyktes fullstendig i sitt siste forsøk på å få brexit igjennom i det britiske parlamentet, kunngjorde statsminister Theresa May i slutten av mai at hun overlater roret til noen andre.

Hammond beskrives som et svært lojalt medlem av det konservative partiet. Han har hatt en rekke fremtredende posisjoner i regjeringsapparatet, men i forrige uke stemte han mot sin egen regjering for første gang i sin 22-årige politiske karriere.

Johnson har vært klokkeklar på at brexit skjer 31. oktober, med eller uten avtale. Da han åpnet valgkampen i London 12. juni, var tonen imidlertid noe dempet.

– Jeg har ikke som mål at vi ikke får en avtale, men det er viktig å planlegge for det så vi er forberedt, sa Johnson, og la til:

– Ingen avtale med EU er et viktig forhandlingskort. Vi får ikke noe fra Brussel om vi signaliserer at vi er villige til å utsette brexit. (...) Vi kan ikke sparke blikkboksen videre nedover asfalten. Det vil sende velgere til andre partier, sa han.

SPLITTER FOLKET: Brexit-demonstrasjonen «Put it to the people» – folkets krav om å få stemme i Brexit-forhandlingene, samlet opp til en million demonstranter i Londons gater i mars i år. Foto: Nina Eirin Rangøy

Hammond sier til BBC at han vil kjempe mot at Storbritannia går ut av unionen 31. oktober, uten at parlamentet har gitt sitt samtykke.

– Jeg ønsker å være en lojal støttespiller for den neste konservative regjeringen. Hvis jeg kan levere en fremforhandlet brexitavtale som beskytter den britiske økonomien, vil jeg støtte den regjeringen. Jeg håper det vil være mulig, sier Hammond.