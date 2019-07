Stemte for å fordømme Trumps uttalelser om fire kongresskvinner

Trumps kommentarer om at fire kongresskvinner «kan dra tilbake» til «de ødelagte og kriminalitetsinfiserte» landene de kommer fra, var rasistiske, mener Representantenes hus.

Resolusjonen som fordømmer presidentens uttalelser ble vedtatt natt til onsdag norsk tid etter timer med heftig debatt, skriver Reuters.

I sitt innlegg før avstemningen beskrev nemlig Nancy Pelosi, som er demokratenes leder i Representantenes hus, Trumps uttalelser som «motbydelige, respektløse og rasistiske». Dette utløste sinne blant republikanere, som mente hun gikk for langt og at kommentarene hennes burde bli tatt tilbake.

Bakgrunn: Ber kvinnelige demokrater med innvandrerbakgrunn forlate USA

Før hovedavstemningen om Trumps kommentarer, måtte det derfor stemmes over Pelosi sine, skriver NBC. Ikke overraskende endte denne avstemningen med at de ble stående – det er Demokratene som har flertall i Representantenes hus.

Bakgrunnen for vedtaket natt til onsdag er at Donald Trump søndag gikk ut på Twitter og ba fire kvinnelige kongressrepresentantene om å dra tilbake til «de fullstendig ødelagte og kriminalitetsinfiserte stedene de kommer fra.» Uttalelsene er allerede fordømt av flere demokrater, og også enkelte republikanere har gått ut of kalt dem rasistiske.

Nå er dette altså formelt vedtatt i Representantenes hus i den amerikanske kongressen. 240 representanter, mot 187, mente at Trumps uttalelser måtte fordømmes, skriver CNN.

Trump nevnte ikke navn i sin Twittermelding, men refererte åpenbart til fire nykommere i Representantenes hus: Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley.

Trump: – Jeg har ikke ett rasistisk bein i kroppen

Ocasio-Cortez, Tlaib og Pressley ble alle født i USA, mens Omar kom til USA som krigsflyktning fra Somalia da hun var barn. Tlaib er datter av palestinske innvandrere, mens Pressley er afroamerikaner, skriver NTB.

Demokratene har majoriteten i Representantenes hus, men også fire republikanere stemte for å fordømme presidentens uttalelser, skriver CNN.

Trump har tidligere gått ut og forsvart uttalelsene sine.

– De Twitter-meldingene var ikke rasistiske. Jeg har ikke ett rasistisk bein i kroppen, tvitret Trump tirsdag.

Flere republikanere har også gått ut og forsvart presidenten. Kevin McCarthy, som er leder for republikanerne i Representantenes hus, har blant annet sagt at Trumps uttalelser ikke var rasistiske og at han ville stemme mot vedtaket under avstemningen natt til onsdag.

Ifølge CNN har han også bedt andre republikanere om å stemme mot.

KRITISERER TRUMP: Fra venstre: Rashida Tlaib, llhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez og Ayanna Pressley under mandagens pressekonferanse i Representantenes hus, som de fire demokratene i fjor ble valgt inn i. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Publisert: 17.07.19 kl. 01:09 Oppdatert: 17.07.19 kl. 01:42