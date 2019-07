MISTET FAMILIEN: Paul Njoroge sammen med kona Carolyne og barna Kelli og Ryan som døde i flystyrten i Etiopia i mars. Foto: Clifford Law via REUTERS/ NTB scanpix

Mistet familien i flyulykken i Etiopia: – Smerten vil aldri forlate meg

Familien til Paul Njoroge (35) var på vei til Kenya for å besøke slektninger, men kom aldri frem. Onsdag vitnet han i kongressen.

Fire måneder har gått siden et passasjerfly med 157 mennesker om bord styrtet i Etiopia. Ingen overlevde.

– Smerten vil aldri forlate meg. Jeg kommer til å tenke på dem hvert minutt resten av livet, sier Paul Njoroge til Reuters.

10. mars mistet hans tre barn, babyen Rubi, Kelli (4) og Ryan (6), og kona Carolyne og svigermoren livet i flyulykken i Etiopia. Flyet de var om bord i var av typen Boeing 737 MAX 8, samme type som styrtet i Indonesia 29. oktober i fjor.

VITNET I KONGRESSEN: Michael Stumo (t.v.) mistet datteren Samaya i flyulykken. Her holder han og Paul Njoroge opp bilder av Njoroges familie. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

I likhet med flere av de andre ofrenes familier, har Njoroge gått til søksmål mot Boeing og anklager flyprodusenten for uaktsomhet.

– Uten dem føler jeg ingenting. Jeg er helt tom.

Han forklarer at han ikke har klart å jobbe siden ulykken, og at det som motiverer ham til å leve videre er å få rettferdighet.

– For de fleste familiene stoppet livene våre fullstendig når ulykken inntraff. Det som motiverer oss nå, er være en forkjemper for luftfartssikkerhet, sier 35-åringen.

VRAKRESTER: Ingen overlevde da passasjerflyet styrtet kort tid etter avgang. Foto: EPA/ NTB Scanpix

Vil ha ny gjennomgang

Etter ulykken i Etiopia ble flyene av typen 737 MAX 8 satt på bakken over hele verden – også av Norwegian. I et vitnesbyrd skriver Njoroge at familiene til passasjerene har flere krav som må møtes før MAX-flyene kan få fly igjen, inkludert en ny, fullstendig gjennomgang av flyet.

– Hadde den føderale luftfarts-administrasjonen gjort jobben sin ordentlig ville disse flyene blitt satt på bakken allerede i november og jeg ville ha nytt sommeren sammen med familien min, forteller han til nyhetsbyrået AP.

Onsdag ble Njoroge den første av de etterlatte etter de to flyulykkene som vitnet foran den amerikanske Kongressen, sammen med Michael Stumo, som mistet datteren Samya i den samme ulykken.

– Jeg har mareritt om hvordan de må ha holdt rundt moren sin, gråtende, med frykt i øynene, sa Njoroge i vitnesbyrdet.

Betaler de etterlatte

Boeing har foreløpig ikke blitt kalt inn for å vitne foran Kongressen, men i en e-post skriver flyprodusenten at «ulykkene og livene som gikk tapt vil fortsette å veie tungt i hjertene våre, og vil fortsette å være i tankene våre i årene fremover.»

I begynnelsen av måneden kunngjorde flyprodusenten at de vil betale 800 millioner i erstatninger etter flyulykkene. Onsdag sier selskapet at rundt halvparten av disse pengene vil gå direkte til de etterlatte, mens resten vil gå til lokale prosjekter eller tiltak på myndighetsnivå.

Like før Njoroges vitnemål i kongressen, kunngjorde selskapet at også de har ansatt en av USAs mest kjente kompensasjonskesperter, Ken Feinberg, for å hjelpe seg med å utbetale erstatningene til de etterlatte. Han har tidligere hatt ansvar for utbetalinger etter terrorangrepet 11. september 2001.

– Gjennom dette partnerskapet håper vi familiene som er påvirket av dette vil få hjelpen de trenger så raskt og effektivt som mulig, sier Boeing -sjef Dennis Muilenberg i en uttalelse.