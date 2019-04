MINTES OFRENE: Flere hundre mennesker var samlet i St. Sebastian-kirken tirsdag morgen. Mange var kledd i hvitt, for å hedre de avdøde som omkom i terrorangrepet mot kirken. Foto: Helge Mikalsen, VG

Familier i sorg under massebegravelse med militær beskyttelse

NEGOMBO (VG) Tirsdag morgen møtte hundrevis av mennesker opp i St. Sebastian-kirken for å si farvel til familiemedlemmer, venner og kjente som gikk bort i terrorangrepet som rammet byen.

To dager etter at den dødelige, organiserte terroren rammet Sri Lanka , har flere hundre mennesker samlet seg i St. Sebastian-kirken i Negombo, nord for hovedstaden Colombo .

Det var her én av de fire første selvmordsangrepene som rammet landet nesten samtidig, gikk av under påskemessen klokken 8.45 søndag morgen lokal tid.

Bare her døde over 100 mennesker.

Hundrevis av sørgende har samlet seg for å ta et siste farvel, og klokken 09.30 lokal tid ankommer den første kisten massebegravelsen i St.Sebastian-kirken.

25 bord med hvite duker er satt frem for kistene som bæres gjennom kirkeportene av venner og familie av de drepte.

Menigheten synger, men væpnede soldater har omringet kirken for å beskytte dem som har kommet inn.

Militæret og politet går nøye igjennom hver eneste sekk og veske som de sørgende har med seg inn.

Frykten for flere angrep anses fortsatt som reell.

ANKOMMER KIRKEN: Mennesker strømmer til St. Sebastian-kirken der de blir mottatt av prester i hvite kjortler. Foto: Helge Mikalsen, VG

Dødstallene stiger

Så langt er 310 mennesker bekreftet omkommet i angrepene, som også rammet flere andre kirker og hotellet i andre byer på Sri Lanka.

Samtidig har antall pågrepne gått opp fra 24 til 40.

Hittil har myndighetene sagt at det er srilankere som er pågrepet, men de undersøker også om utlendinger kan ha vært involvert i angrepene.

Rundt 500 skal være skadet, og srilankiske myndigheter har bekreftet at 31 utenlandske statsborgere skal være blant de omkomne.

Angrepene Tidene er i srilankisk tid, som er tre og en halv time foran Norge: 8.45 : Eksplosjon ved Shangri La hotell i hovedstaden Colombo.

: Eksplosjon ved Shangri La hotell i hovedstaden Colombo. 8.45 : Eksplosjon i St. Anthonys-kirken i Colombo.

: Eksplosjon i St. Anthonys-kirken i Colombo. 8.45 : Eksplosjon i St. Sebastian katolske i kirke i Negombo. Byen ligger rundt 40 kilometer nord for Colombo, på landets vestkyst.

: Eksplosjon i St. Sebastian katolske i kirke i Negombo. Byen ligger rundt 40 kilometer nord for Colombo, på landets vestkyst. 8.45 : Eksplosjon på Kingsbury hotell i hovedstaden Colombo.

: Eksplosjon på Kingsbury hotell i hovedstaden Colombo. 8.50 : Eksplosjon på Cinnamon Grand Hotel i Colombo. Hotellet skriver selv på sin Twitter-konto at eksplosjonen gikk av i køen i hotellets restaurant i første etasje.

: Eksplosjon på Cinnamon Grand Hotel i Colombo. Hotellet skriver selv på sin Twitter-konto at eksplosjonen gikk av i køen i hotellets restaurant i første etasje. 9.05 : Eksplosjon i Zion Roman katolske kirke i Batticaloa, som ligger på øyas østkyst.

: Eksplosjon i Zion Roman katolske kirke i Batticaloa, som ligger på øyas østkyst. 13.45 : Eksplosjon på New Tropical Inn i Dehiwela, rett sør for Colombo.

: Eksplosjon på New Tropical Inn i Dehiwela, rett sør for Colombo. 14.15 : Eksplosjon i et hus i Dematagodo i Colombo under et politiraid. Tre politimenn ble drept.

: Eksplosjon i et hus i Dematagodo i Colombo under et politiraid. Tre politimenn ble drept. En improvisert bombe ble oppdaget og uskadeliggjort ved Bandaranaike internasjonale flyplass i Colombo, søndag kveld. Vis mer vg-expand-down

– De er døde nå

Klokken 10.00 kommer først en kiste inn i folkemengden av sørgende, så en til, og til slutt ligger fem kister foran prestene.

Deretter kommer utrøstelige familiemedlemmer, som må holdes oppe av andre for å klare å stå på bena.

TUNG AVSKJED: EN kvinne holdes oppe under massebegravelsen i St. Sebastian-kirken tirsdag morgen. Foto: Helge Mikalsen

Rundt dem synger meningheten. Så taler presten til familiene.

– De er døde nå, men Gud vil bringe dem tilbake til livet et annet sted, en annen tid. Gud har nok plass i himmelen. Ikke vær bekymret.

Flere buddistmunker har også møtt opp i den katolske seremonien for å vise sin støtte.

– Vi vet ikke hvem som gjorde dette, og vi vil ikke skape sinne eller hat. Ikke tenk på hevn. Gud vil straffe de som står bak dette:

– Vi må stå sammen, uansett religion, fortsetter presten.

HØY SIKKERHET: En soldat følger med på det som skjer under massebegravelsen i kirken, mens presten taler til menneskene som har kommet for å ta farvel. Foto: Helge Mikalsen, VG

Død, kaos og fortvilelse

Mandag uttalte en kriminaletterforsker ved kirken til VG at selvmordsbomberen hadde med seg en bombe på mellom 10 til 15 kilo, som var fylt med stålkuler for å maksimere skadeomfanget.

Terroristen gikk inn en sidedør, trakk seg fem meter inn i kirken og utløste sprengladningen.

Resultatet var død, kaos og fortvilelse.

De siste dagene har byen og menneskene som lever i den vært kledd i hvitt.

Med hvitt viser innbyggerne respekt overfor de døde.

ØDELAGT: Slik så St.Sebastian-kirken ut da VG besøkte stedet mandag formiddag. Foto: Helge Mikalsen, VG

Publisert: 23.04.19 kl. 06:58