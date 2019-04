GRANSKET TRUMP: Spesialetterforsker Robert Mueller har etterforsket Trump i to år. Torsdag ble rapporten offentliggjort. Foto: Saul Loeb/Brendan Smialowski / AFP

Ti ganger Trump kan ha forsøkt å påvirke Mueller-etterforskningen

Spesialetterforsker Robert Mueller trekker ingen konklusjon når det gjelder opplysninger om at Trump skal ha forsøkt å påvirke etterforskningen. Han lister likevel opp flere anledninger hvor kan ha skjedd.

Nå nettopp







Torsdag ble en sladdet versjon av den fulle rapporten til spesialetterforsker Robert Mueller offentliggjort.

Rapporten nevner flere tilfeller hvor president Donald Trump muligens forsøkte å påvirke etterforskningen.

«Forsøkene lyktes stort sett ikke, men det er hovedsakelig fordi personene rundt presidenten nektet å gjennomføre ordrene,» skriver Mueller i rapporten.

BAKGRUNN: Mueller-rapporten er ferdig

Her er de ti episodene rapporten beskriver:

1. Trumps handlinger mot Comey og Flynn

I januar 2017 løy Trumps tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver Michael Flynn til både visepresidenten og FBI, da han sa at han aldri hadde snakket med den russiske ambassadøren Sergey Kislyak om USAs sanksjoner mot Russland.

13. februar ba Trump Flynn om å gå av, og skal ifølge rapporten sagt følgende til en rådgiver: «Nå som vi har sparket Flynn, er denne Russland-greia over».

Senere samme dag hadde Trump et privat møte med daværende FBI-direktør James Comey, hvor han skal ha sagt følgende: «Jeg håper du kan la Flynn gå. Han er en bra fyr». Han skal også ha bedt Comey om hans lojalitet.

les også Mueller regner Trumps svar i etterforskningen som «utilstrekkelige»

2. Trumps reaksjon på fortsettelsen av etterforskningen

I februar 2017 vurderte daværende justisminister Jeff Sessions å erklære seg selv inhabil i Russland-etterforskningen.

Trump skal da ha bedt Det hvite hus-advokat Donald McGahn om å stanse ham. Etter at Sessions likevel annonserte sin inhabilitet, skal presidenten ha uttrykt sinne, og bedt ham om å erklære seg selv habil igjen.

Kort tid etter skal Trump ha tatt kontakt med sjefen i den nasjonale etterretningstjenesten og CIA-sjef Mike Pompeo, og spurt dem om hva de kunne gjøre for å fjerne mistanken om at Trump hadde noe å gjøre med russernes forsøk på valginnblanding.

Trump skal også ha bedt FBI-sjef Comey om å gå ut offentlig og si at FBI ikke etterforsket Trump personlig.

les også Dette må du vite om Russland-etterforskningen

3. Trump sparket Comey

9. mai 2017 fikk Comey sparken av Trump, bare dager etter at han nektet å svare på spørsmål i Kongressen om hvorvidt Trump var under etterforskning.

I et intervju med NBC senere samme måned, sa Trump at han tok Comeys innblanding i «denne Russland-greia» med i betraktningen da han sparket ham.

4. Påstanden om at Trump ville sparke Mueller

Da Trump fikk vite at Mueller var utnevnt til å lede etterforskningen, skal han ifølge rapporten ha sagt til rådgiverne sine at dette var «slutten på hans presidentskap».

Han skal så ha bedt McGahn om å ringe fungerende visejustisminister, Rod Rosenstein, for å få Mueller avsatt.

McGhan nektet å gjøre dette, og sa at han heller ville gå av enn å trigge noe han regnet som en potensiell «Saturday Night»-massakre av Watergate-størrelse.

les også Trump fryder seg over Mueller-rapporten

5. Skal ha forsøkt å innskrenke etterforskningen

To dager etter at Trump forsøkte å få Mueller avsatt, møtte Trump sin tidligere valgkamp-sjef Corey Lewandowski. Der dikterte han ifølge rapporten en beskjed han ville at Lewandowski skulle gi til Sessions.

Beskjeden var at Sessions offentlig skulle kalle etterforskningen «svært urettferdig» for presidenten, og si at Mueller heller burde etterforske valginnblanding for fremtidige valg.

Beskjeden ble imidlertid aldri gitt til Sessions.

6. Møtet mellom Trump Jr. og russisk advokat

Sommeren 2017 fikk Trump vite at pressen stilte spørsmål om møtet mellom Donald Trump Jr. og en russisk advokat, som ville dele skadelig informasjon om Hillary Clinton, et år tidligere.

Ifølge Muellers rapport skal presidenten flere ganger ha bedt sine medarbeidere om å ikke offentliggjøre e-postene hvor dette møtet ble avtalt.

Trump skal også ha redigert en presseuttalelse for Trump Jr. ved å slette en linje som erkjente at møtet var med «en person som kanskje hadde informasjon som kunne hjelpe valgkampanjen». I stedet sa Trump Jr. i presseuttalelsen at dette møtet handlet om adopsjon av russiske barn.

les også Advokater tror demokrat blir tiltalt i Mueller-etterforskning

7. Sessions inhabilitet

I starten av sommeren 2017 skal Trump ifølge rapporten ha ringt Sessions og bedt ham om å trekke tilbake sin inhabilitet i Russland-etterforskningen.

I desember samme år skal han ha sagt til Sessions at dersom han tok tilbake kontroll over etterforskningen, ville han være en «helt».

Sessions trakk aldri tilbake sin inhabilitet.

les også Han skrev Mueller-retningslinjene: – Det er noe virkelig råttent her

8. Avisartikkelen om Donald McGahn

I starten av 2018 skrev New York Times at Trump hadde bedt McGahn om å fjerne Mueller i juni 2017, og at McGahn heller ville slutte enn å gjøre dette.

Ifølge rapporten reagerte Trump på dette med å be McGahn om å offentlig benekte at dette hadde skjedd.

McGahn nektet å ta avstand fra artikkelen, da han mente at de var korrekte.

9. Trumps oppførsel mot Flynn og Manafort

Etter at Flynn begynte å samarbeide med myndighetene, skal Trumps rådgivere ha gitt en beskjed til Flynns advokater, hvor de minnet dem om Trumps «varme følelser for Flynn». Trump-rådgiverne ba også om en forvarsel dersom Flynn hadde informasjon som kunne implisere presidenten.

les også USAs justisminister: Kan ikke konkluderes med at Trump begikk en forbrytelse

Flynns advokater svarte at Flynn ikke kunne dele informasjon – hvorpå Trump-rådgiveren skal ha svart at han ville sørge for at presidenten fikk vite at Flynns handlinger reflekterte «fiendtlighet» mot presidenten.

Mueller trekker også fram Trumps offentlige hyllest av Paul Manafort, da Manafort var i retten tiltalt for skattefusk, som «i motsetning til Michael Cohen, nektet å la seg knekke».

10. Trumps oppførsel mot Cohen

Den siste episoden som trekkes frem i rapporten er at Trumps oppførsel mot sin tidligere advokat Michael Cohen endret seg etter at Cohen begynte å samarbeide med Mueller.

Trump om Cohen: «Gjorde små avtaler for meg»

I 2017 ga Cohen et feilaktig vitneutsagn til Kongressen om Trump Tower Moskva-prosjektet, og ifølge ham selv forsøkte han å underdrive presidentens bindinger til Russland. På denne tiden ble Cohen hyllet av presidenten.

Etter at FBI ransakte Cohens hjem og kontor i april 2018, skal han ha blitt kontaktet av Trump som ba ham om å «være sterk».

Da Cohen i stedet ble et vitne som samarbeidet med Mueller, ble han offentlig refset av presidenten:

Publisert: 19.04.19 kl. 07:23