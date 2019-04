Eksperter om Venezuela-opptøyene: – Tror ikke presidenten vil gå av

Tirsdag var det store opptøyer i Venezuela etter at Guaidó oppfordret til å ta til gatene. Eksperter mener at dersom demokratiet skal ha en fremtid i landet, må presidenten gå av.

Dramatiske TV-bilder viser store opptøyer i Venezuela . Bildene viser blant annet et militært kjøretøy som kjører over en folkemengde i Venezuela-hovedstaden Caracas.

Demonstranter tok til gatene etter at opposisjonsleder, Juan Guaidó, publiserte en video av seg selv nær den militære flybasen La Carlota, omgitt av tungt bevæpnede soldater og Leopoldo López, som har sittet i husarrest i halvannet år.

Se videoen der Guaidó taler til folket:

– Juan Guaidó har kalt inn til store demonstrasjoner, så det blir spennende å se om de driver med store ord – eller klarer å få med seg resten av militæret, forteller førsteamanuensis Leiv Marsteintredet ved Universitetet i Bergen.

– Dette sender uansett et signal om at Nicolás Maduro -regjeringen ikke kontrollerer fullt sine egne militære styrker.

Venezuela-presidenten mener likevel at han har fått forsikring fra landets øverste militære ledere om at de støtter ham.

Twitter-meldingen ble publisert etter at opposisjonsleder Juan Guaidó nok en gang oppfordret hæren til å stille seg på hans side.

Professor ved senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, Benedicte Bull, sier situasjonen i landet er veldig spent og uklar og at det kan bli langvarige kamper i gatene med stor menneskelig kostnader.

Bull forteller om flere mulige scenarioer:

– Det ene er at dette blir slått hardt ned på. Da vil det nok være slutten på denne opposisjonsoffensiven vi har sett siden slutten av januar. Eller så kan det være at flere militæret går over til Guaidós side, men jeg syns det er vanskelig å forestille meg at de klarer å ta over makten.

– Slår han tilbake på dette kan han ha lenge igjen som president, fordi da er det ikke lenger en reell trussel mot ham. Hvis ikke han gjør det, så kan dette være slutten for ham.

expand-left arrow-right President Nicolas Maduro kaster tilbake tåregass på soldatene, som kastet den mot en gruppe sivile.

Marsteintredet er enig med Bull om at situasjonen er vanskelig, og mener at dersom man skal ha et demokrati i Venezuela, må man først få fjernet den sittende presidenten.

Bull forteller at dersom det blir en forhandlet overgang, vil det gi et nytt liv i demokratiet i Venezuela. Men ingen av dem tror at presidenten kommer til å gå av egen vilje.

– Jeg tror ikke han kommer til å ta sin hatt og gå, og denne situasjonen har gjort det vanskeligere. Maduro har sagt at han ikke kan ha en dialog med opposisjonen, fordi det eneste de ønsker er å bli kvitt regjeringen og det har han fått en bekreftelse på nå, sier Bull.

Marsteintredet legger til at magefølelsen sier at president Nicolás Maduro kommer til å bli sittende – til tross for de store opptøyene i Venezuela i dag.

Se direktesendingen om opptøyer i Venezuela:

Publisert: 30.04.19 kl. 21:20