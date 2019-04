VEKKER AVSKY: Statsminister Erna Solberg sender sine kondolanser til ofrene og deres familier. Foto: Gisle Oddstad

Verdenssamfunnet fordømmer Sri Lanka-angrep

Angrepene på Sri Lanka første påskedag fordømmes internasjonalt. Statsminister Erna Solberg (H) kaller angrepene avskyelig.

– Jeg fordømmer på det sterkeste de avskyelige angrepene mot kirker og hoteller på Sri Lanka denne påskemorgen. Mine tanker går til de som er rammet og deres pårørende, skriver Solberg på Twitter.

Hennes britiske kollega Theresa May fordømmer også angrepene som fant sted søndag i den tidligere britiske kolonien.

– Voldshandlingene mot kirker og hoteller på Sri Lanka er virkelig avskyelig, og mine tanker går til alle som er berørt på dette tragiske tidspunktet. Vi må stå samlet og forsikre oss om at ingen noen gang skal måtte praktisere sin tro under frykt, skriver May på Twitter.

– Terrorisme, religiøst hat og intoleranse kan ikke tillates å vinne, sier Tysklands regjeringssjef Angela Merkel.

FORDØMMER: Storbritannias statsminister Theresa May. Foto: Yves Herman / X00380

Sri Lankas ambassadør i Norge, Arusha Cooray, skriver på ambassadens nettside at de sterkt fordømmer angrepene på Sri Lanka:

– Vi uttrykker vår dypeste kondolanser til familiene som har blitt rammet av angrepene. Våre tanker og bønner er med dem.

Ambassadøren skriver også at regjeringen gjør sitt beste for å undersøke saken og finne gjerningsmennene.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sier han mottok nyheten om angrepene med forskrekkelse og tristhet.

– Mine kondolanser går til de pårørende til ofrene som var samlet i fredfull bønn eller som var kommet for å besøke dette vakre landet, skriver han på Twitter.

Indias statsminister Narendra Modi fordømmer angrepene i nabolandet på det sterkeste.

– Det finnes ikke noe sted for denne type barbarisme i vår region, skriver han på Twitter.

Også Afghanistan og Pakistan var raskt ute med å fordømme angrepene.

– Å ramme mennesker i bønn er grusomt, sier Afghanistans president Ashraf Ghani, som sender sine kondolanser.

Pakistan bisto i sin tid Sri Lanka med å trene opp landets hærsjefer under borgerkrigen mot LTTE (Tamiltigrene).

Også presidenten i Tyrkia Recep Tayyip Erdoğan sender sine kondolanser.

– Disse angrepene har blitt utført mot hele menneskeheten, skriver Erdoğan.

– På vegne av det tyrkiske folk vil jeg gi mine kondolanser til ofrenes familier og til Sri Lankas folk, og ønsker at de skadede kommer seg fort.

Indias president Rashtrapati Bhavan skriver at angrepene ikke har plass i et sivilisert samfunn.

– Slik meningsløs vold, rettet mot uskyldige mennesker, har ingen plass i et sivilisert samfunn. Vi står i solidaritet med Sri Lanka, skriver presidenten på Twitter.

Publisert: 21.04.19 kl. 11:33