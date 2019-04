FØRSTE MØTE: Kim Jong-un og Vladimir Putin på universitet Far Eastern Federal University torsdag. Foto: YURI KADOBNOV / AFP

Putin og Kim møtes for første gang

Kim Jong-un ønskes velkommen av Russlands president Vladimir Putin. På agendaen står Nord-Koreas atomprogram.

Toppmøtet skal foregå på et universitet på Russkijøya i byen Vladivostok, som ligger langt øst i Russland .

Like etter klokken 06 norsk tid møttes de to lederne for første gang, skriver nyhetsbyrået Yonhap. De håndhilste, og møtet var i gang.

Putins utenrikspolitiske rådgiver Juri Usjakov forteller til russiske medier at toppmøtet først og fremst vil handle om Nord-Koreas atomvåpenprogram, skriver NTB.

– Fokuset vil være på en politisk og diplomatisk løsning på atomproblemet på Koreahalvøya. Russland er innstilt på å gjøre alt for å styrke en positiv utvikling, sier Usjakov.

BBCs Moskva-korrespondent Sarah Rainsford meldte på Twitter like etter kl. 05.30 torsdag morgen at den russiske presidenten har ankommet stedet:

Ankom i pansret tog

Nord-Koreas leder kom frem til Vladivostok med et pansret tog onsdag, hvor han ble tatt i mot på denne måten:

Nord-Korea er på forhånd ventet å søke støtte fra Russland når det gjelder vestens sanksjoner, og å prøve å få på plass en økonomisk avtale med sin gigantiske nabo. For russerne er møtet en sjanse til å vise seg frem som en viktig aktør innen internasjonale forhandlinger med Nord-Korea, skriver The Guardian.

Møtet i Vladivostok skjer to måneder etter at toppmøtet mellom Trump og Kim i Hanoi avsluttet uten en nedrustingsavtale.

Første gang i Russland

Planen er at Kim og Putin skal ha et lengre personlig møte, før de skal delta i samtaler med flere politikere utover dagen.

Dette er første gang Kim Jong-un besøker Russland som leder av Nord-Korea. Hans far Kim Jong-il møtte imidlertid president Dmitrij Medvedev i Sibir i 2011, og Vladimir Putin i Vladivostok i 2002.

