Japans nye keiser Naruhito taler for første gang i sin nye roller. I talen sier han at han vil ha tett kontakt med folket. Foto: AP / NTB scanpix

Japan har fått en ny keiser

Keiser Naruhito sier at han i sin nye rolle vil oppfylle sin plikt om å forene folket av Japan. Onsdag tok han over etter sin far, som har abdisert.

Naruhito sa i sin første tale til folket som keiser at han ønsker å ha tett kontakt med folket. Han sa også at han føler han har fått en ansvarsfull rolle.

Tirsdag abdiserte keiser Akihito etter 30 år på tronen og takket folket for støtten. Hans sønn, nå keiser Naruhito, overtok onsdag.

INNSETTELSE: Naruhito under innsettelsesritualet Kenji-to-Shokei-no-gi i keiserpalasset hvor han mottar de keiserlige regaliene. Foto: REUTERS

KEISER-LIMOEN: Keiser Naruhito hilser til folket fra sin spesiallimousin. Foto: JIJI PRESS / EPA

FAMILIEN: Keiser Naruhito, keiserinne Masako, kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko. Foto: REUTERS

FOLKEFEST: Folk sto i kø for å hylle sin nye keiser etter innsettelsen i Tokyo dag. Foto: AFP

ARVTAGEREN: Keiser Naruhito sammen med sin kronprins, broren Akishino. Foto: JIJI PRESS / EPA

Tirsdag var det seremonier som markerer overleveringen av tronen. Onsdag var det seremonier som markerte at Naruhito overtar etter sin far og at en ny æra begynner.

Den nye æraen kalles Reiwa - som betyr orden og harmoni og vil vare så lenge Naruhito er keiser.

Det er første gang på 200 år at en japansk keiser abdiserer.

Publisert: 01.05.19 kl. 07:42 Oppdatert: 01.05.19 kl. 07:53