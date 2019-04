PÅ ÅSTEDET: Politiet sperret av store deler av området vest i Baltimore. Foto: AP

Åtte skutt i Baltimore: Én bekreftet drept

En mann skal ha gått rett bort til en folkemengde og begynt å skyte, opplyser politiet i byen.

Gruppen av mennesker var samlet til såkalt sunday cookout, en slags grilling ute i gaten.

På åstedet forteller politisjef Michael Harrisson at skytingen ser ut til å vært «ekstremt målrettet». Han gikk imidlertid ikke nærmere inn på noe mulig motiv, skriver nyhetsbyrået AP.

Det skal ha vært to ulike selskaper på hver sin side av gaten, sa politisjefen, og la til at de har funnet spor etter mulig skyting i to forskjellige retninger på stedet. Han bekreftet ikke om dette betyr at noen skjøt tilbake mot den første gjerningsmannen.

Det var den lokale nyhetskanalen Fox 45 Baltimore som meldte om skytingen først. Like etter klokken 17 lokal tid bekreftet politiet at syv personer var skutt i området, og like etterpå at en av dem var drept. Senere på kvelden oppsøkte imidlertid et åttende offer et lokalt sykehus.

A forensics worker collects evidence near the scene where authorities say several people were shot, at least one fatally, Sunday, April 28, 2019, in Baltimore. (AP Photo/Steve Ruark) Foto: AP

Den omkomne mannen ble funnet bak baptistkirke i nærheten, og de første meldingene om skytingen antydet at kirken var involvert.

– Men dette hadde ikke noe å gjøre med kirken, det vil jeg gjøre veldig klart, sa fungerende borgermester Jack Young ifølge AP.

Baltimore Sun melder også om skytingen, og skriver at et stort område vest i byen er sperret av.

Nå ønsker politiet tips fra publikum for å finne gjerningsmannen, som fortsatt er på frifot.

Publisert: 29.04.19 kl. 04:55 Oppdatert: 29.04.19 kl. 05:10