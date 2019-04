Macron: Notre-Dame skal være gjenreist på fem år

Frankrikes president Emmanuel Macron hyllet brannmannskapene da han talte til folket.

Nå nettopp







Mens folk sørget og prøvde å ta inn over seg tragedien som rammet Notre-Dame mandag, talte Macron til sitt folk.

– Vi er et folk som skal bygge. Vi skal gjøre vårt nye Notre-Dame vakrere enn noensinne, sa han.

– Notre-Dame-katedralen skal være gjenreist på fem år.

– Det er viktig at vi står sammen og er bevisste, alle menn, alle kvinner – og er bevisst på vår historie – og bruker muligheten til å stå samlet: At vi blir bedre enn vi har vært – og det vi er, fortsatte han.

– Kjære alle franskmenn og alle dere der ute som elsker Frankrike Jeg deler deres sorg, men jeg deler også håpet. Nå har vi noe å gjøre og vi må handle. Lenge leve republikken, lenge leve Frankrike, sa Macron.

Emmanuel Macron talte tirsdag kveld etter brannen i Notre-Dame, som han her besøkte etter katastrofen hadde rammet katedralen. Foto: Pool/ABACA / ABACA

Han benyttet anledningen til å hylle «heroiske brannmenn, som kjempet med livet som innsats».

Han berømmet også politiet for å ha sørget for at de som var redde og lei seg, følte seg trygge.

Macron var mandag tidlig ute med å love at Notre-Dame skal gjenoppbygges, etter brannen som rammet den verdenskjente katedralen mandag.

Det kan ta flere tiår, tror sjefarkitekt for Kölnerdomen i Tyskland, Peter Füssenich.

– Å anslå tiden og kostnadene det vil kreve, blir å kikke inn i en krystallkule. Men av tv-bildene, ser det ikke ut som år, men tiår, før alt er bygget opp igjen slik det var, sier Füssenich til Die Welt tirsdag.

Etter brannen ble det kjent at Notre Dame allerede er svært skadet og at bygningen kunne kollapse innen ti år.

Publisert: 16.04.19 kl. 20:19