Reservat i USA har flere smittede per innbygger enn New York: – Vi har fått nok

Reservatet Navajo Nation passerte denne uken New York i antall coronasmittede per innbygger. President Jonathan Nez mener de blir tilsidesatt av myndighetene.

– Vi gjør vårt beste for å flate ut kurven med de begrensede ressursene vi har. Nok en gang blir denne nasjonens første innbyggere presset til side av verdens mektigste styresmakt, sier han til Guardian.

Hjelpen fra de føderale myndighetene i USA har ikke kommet tidsnok, mener Nez. Først onsdag 6. mai fikk det delvis selvstyrte reservatet en krisepakke på 600 millioner dollar fra amerikanske myndigheter. Da var det over 30 dager siden loven som ga urfolksgrupper øremerkede midler ble vedtatt 30. mars.

For presidenten er dette nok et eksempel på urettferdigheten USAs urbefolkning har måttet lide under siden de ble tvangsflyttet til dette området i 1668.

– Vi har fått nok. Dette må ta slutt.

En sykepleier sjekker en kvinne for coronasymptomer i et midlertidig testsenter i Monument Valley i Navajo Nation. Foto: MARK RALSTON / AFP

Navajo Nation dekker områder i delstatene Arizona, New Mexico og Utah. Ifølge myndighetene er 4434 av områdets rundt 170.000 innbyggere fredag bekreftet smittet med coronaviruset. Om man teller Navajo Nation som en egen delstat, har de med over 2300 smittede per 100.000 innbygger flere enn både New York og New Jersey, skriver CNN.

I New York er rundt 1800 per 100.000 smittet, mens tallet i New Jersey er over 1600 per 100.000 innbygger.

147 personer hadde natt til tirsdag så langt mistet livet av viruset i Navajo Nation.

Hele familier rammes

To av de døde tilhører familien til Dorothy Scott. Hun forteller til ABC at av de 11 i husholdningen, er åtte smittet og to døde.

– Det er veldig vanlig fordi opptil tre generasjoner bor under ett tak: Besteforeldrene, barna deres og barna deres igjen, sier familiens talsperson Percy Anderson.

Angelina Dinehdeal forteller til nyhetsbyrået AP at hun har mistet flere familiemedlemmer, deriblant svigermoren Eva og svigersøsteren Gloria.

– Hver gang jeg tar med meg noen til sykehuset, føles det som om de ikke kommer ut igjen, sier hun.

I SORG: Angelina Dinehdeal og den åtte år gamle datteren Annabelle i byen Tuba. De har mistet flere familiemedlemmer til covid-19. Foto: Carolyn Kaster / AP

Flere faktorer gjør kampen mot coronaviruset ekstra tøff i dette ørkenområdet: Rundt en tredjedel av befolkningen mangler tilgang på rennende vann, den medisinske infrastrukturen er dårlig, og mange har ikke internett, skriver Washington Post.

Leger uten grenser bistår

Blant de frivillige organisasjonene som bistår de lokale myndighetene er Leger uten grenser, som har sendt et team på ni personer til reservatet.

På grunn av mangel på medisinsk personell, har de sykeste måttet bli evakuert med fly til sykehus utenfor reservatet, skriver CBS.

– Det er mange situasjoner i USA vi ikke går inn i, men denne er spesielt risikabel. Den amerikanske urbefolkningen har mye større risiko for komplikasjoner som følge av covid-19 og også for virusspredning, sier Jean Stowell, som leder organisasjonens amerikanske corona-team, til CBS.

