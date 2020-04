REAGERER: Opposisjonsleder Matteo Salvini avbildet i Roma 23. april. Foto: RICCARDO ANTIMIANI / ANSA

Flere mafiatopper løslatt fra italienske fengsler

Tre fremtredende mafialedere er flyttet til husarrest på grunn av nye coronavirusregler i Italia. Opposisjonspolitiker mener det er galskap.

Nå nettopp

Som en følge av covid-19-epidemien har Italia gitt dommere myndighet til å overføre innsatte som har 18 måneder eller mindre igjen av straffen sin til husarrest.

Det er antimafia-anklager Federico Cafiero De Raho som melder at de tre er overført, ifølge CNN.

les også Her møtes mafiabossene mens politiet spaner

Det skal dreie seg om Francesco Bonura, en av lederne i sicilianske Cosa Nostra, Vincenzo Iannazzo, medlem av Ndrangheta, og Pasquale Zagaria, medlem av Casalesi-klanen.

– Galskap

Bonura hadde ifølge CNN ni måneder igjen av en dom på 23 års fengsel, mens Iannazzo i 2018 ble idømt over 14 år i fengsel. Zagaria fikk 20 år i fengsel etter å ha blitt arrestert i 2007.

Justisminister Alfonso Bonafede sier avgjørelsen om hvilke innsatte som får husarrest blir gjort «autonomt og uavhengig» av dommerne.

Leder for Italias opposisjonsparti Lega, Matteo Salvini, sier i en Facebook-video:

– Dette er galskap. Det viser mangel på respekt for mennesker, dommere, journalister, politibetjenter og mafiaens ofre.

AKTOR: Federico Cafiero De Raho på åpningen av skoleåret for den italienske militærpolitiskolen i januar. Foto: Luigi Mistrulli / IPA Milestone

Kan utnytte krisen

Aktor Cafiero De Raho advarer mot at mafiaen kan utnytte krisen til infiltrere økonomien i landet:

– Spesielt ved å støtte eller til og med kjøpe opp forretninger som sliter økonomisk, men som ikke har tilgang til offentlig støtte og dermed er tvunget til å se etter alternative kilder for kreditt - de kriminelle organisasjonene, sier han til CNN.

I HUSARREST: Mafiaboss Francesco Bonura ble arrestert på Sicilia i juni 2006. Foto: LANNINO CANNARI / ANSA FILES/ EPA

Blant andre ordføreren i Palermo, Leoluca Orlando, advarte i slutten av mars om at mafiaen kunne utnytte situasjonen om ikke noe ble gjort for å hjelpe den fattige befolkningen.

Guardian skrev 10. april om at mafiaen får økende lokal støtte fordi de deler ut mat til fattige familier.

les også Mafiatopp på rømmen - tok seg ut gjennom taket

– Millioner av mennesker jobber i gråsone-økonomien, noe som innebærer at de ikke har hatt noen inntekt på over en måned og ikke aner når de kan begynne å jobbe igjen. Regjeringen deler ut såkalte «handlekuponger» for å støtte folk. Om ikke myndighetene snart griper inn for å hjelpe disse familiene, kommer mafiaen til å tilby den tjenesten og styrke kontrollen over menneskenes liv, sa antimafia-etterforsker i Catanzaro Nicola Gratteri til Guardian da.

Også innenriksminister Luciana Lamorgese har advart mot at mafiaen kan utnytte krisen enten gjennom rekruttering eller ved å dele ut mat og nødvendige varer.

Ifølge Italias justisdepartement har landet fått 6500 færre innsatte siden 29. februar i år.

Publisert: 26.04.20 kl. 10:05

Les også

Fra andre aviser