Statsepidemiolog Anders Tegnell vedgår at Sverige ikke har klart å beskytte sine eldre på pleiehjem mot coronaviruset. Foto: Pontus Orre

Usikker på Sveriges corona-strategi: – Viktig å være ydmyk

Han er langt fra sikker på at Sverige har valgt rett strategi i møtet med coronapandemien, statsepidemiologen som ofte blir kalt «landsfader» i nabolandet.

For mindre enn 10 minutter siden

Anders Tegnell (64) er helsemyndighetenes ansikt utad. Hittil har 2586 personer dødd av covid-19 i Sverige. Sykdommen har krevd 25,6 liv per 100.000 innbyggere. Tilsvarende tall for Norge er 3,9.

I et stort intervju med svenske Aftonbladet kan han ikke se at folkehelsemyndighetene kunne gjort noe annerledes.

– Men jeg tror at vi i Sverige som helhet skulle tenkt mye mer på eldreomsorgen, eldreboligene og hjemmesykepleien. Det er jo et stort problem som vi har hatt i årevis, men som er blitt veldig tydelig nå.

Anders Tegnell er spesialist på infeksjonssykdommer. Han har vært statsepidemiolog siden 2013, først ved smitteverninstituttet og siden hos folkehelsemyndighetene i Sverige.

les også Leger: Dette skal til for å overleve intensivbehandling

Ikke sikker på strategien

– Hvor overbevist er du om at Sverige har valgt rett vei?

– Jeg er ikke overbevist i det hele tatt. Vi funderer hele tiden på det, her hos folkehelsemyndighetene. Hva kan vi gjøre bedre, hva kan vi skru på? Det må vi gjøre, for det kommer hele tiden ny informasjon og nye utfordringer, svarer han Aftonbladet.

Tegnell sier han ikke frykter at veivalgene har vært feil eller at han og kollegene vil få kritikk for det.

– Nei, men jeg er det veldig bevisst. Jeg har jobbet med dette i ganske mange år. Iblant blir det bra, iblant blir det ikke så bra. Jeg tror det viktigste hele tiden er å forsøke å gjøre så bra som man kan, med den kunnskap vi har og de verktøy som er på plass. Og hele tiden være veldig ydmyk for at man kan behøve å endre seg.

les også Hadde vi gjort som Sverige, ville Norge vært ille ute

HILSEN: Tomas Lindgren leverer pappvin til en ansatt i eldreboligen Pilträdet i Stockholm. Vinen skal til moren hans Elsy (89). Foto: Pontus Orre

Mye smitte på sykehjem

Tegnell har oppgitt to grunner til at Sverige har så mange flere dødsfall. Den ene er at flere unge har vært smittet i Norge. Den andre at smittespredningen på pleiehjem i Norge er mye mindre enn i Sverige.

– Vi prøver å forstå hva forskjellen er i struktur, testing og utskifting av personale, som gjør at norske institusjoner for eldre har vært bedre på å holde smitten borte, uttalte statsepidemiologen 7. april, ifølge Aftonbladet.

Han sa at besøkene på alders- og pleiehjemmene i praksis sluttet omtrent samtidig i Norge og Sverige.

les også Bergen: På dette sykehjemmet har 15 beboere dødd av coronaviruset

Anders Tegnell har møtt sterk motbør. 22 forskere gikk hardt ut mot folkehelsemyndighetenes coronastrategi og etterlyste strengere tiltak. Tegnell avviste kritikken med at faktagrunnlaget deres var feil.

– Men vi har mislyktes i å beskytte våre eldre som bor på sykehjem, uttalte Tegnell 14. april.

Like etter gikk professor og virusforsker Cecilia Söderberg-Nauclér ut og krevde Anders Tegnells avgang. Hun tok til orde for en nedstengning av Stockholm i to og en halv uke.

les også Tegnell kritisk til WHO-utspill om immunitet

BEREDT: Akuttmottaket på sykehus i Lund i Sverige forbereder seg på inntrykk av coronasmittede. Foto: Annemor Larsen, VG

Kritikkens kjerne er at Sverige ikke reagerte tidlig med tilstrekkelig inngripende tiltak for å hindre smittespredning. Sverige har ikke stengt ned på samme måte som Norge.

Kritisert av Donald Trump

Selv USAs president Donald Trump har kommet med stikk mot Sveriges håndtering av coronakrisen.

– Man skal ikke ta det på alvor, svarte Anders Tegnell til Sveriges Television 8. april.

Trump gjentok kritikken mot Sveriges coronastrategi torsdag.

På Twitter skriver presidenten: «I motsetning til hva som rapporteres, så betaler Sverige en høy pris for beslutningen om ikke å stenge ned landet», skrev han og sammenlignet dødstallene med Norge og Danmark.

RIKSKJENDIS: En reporter fester en trådløs mikrofon på jakkeslaget til Anders Tegnell. Foto: Pontus Orre

– Iblant glemmer jeg det

Tegnell er ikke selv redd for å bli smittet av coronaviruset, ifølge Aftonbladet.

– Nei, jeg er faktisk ikke det. Jeg vet ikke riktig hvorfor, men det skyldes nok at jeg har så mye annet å tenke på.

– Da er du beinhard, når det kommer til nøye håndvask og 30 sekunders regelen?

– Nei, tvert imot. Jeg tenker på det når jeg tenker på det, men iblant glemmer jeg det. Men det gjør vi vel alle? Det er som det pleier å være, det gjelder å gjøre sitt beste.

Publisert: 01.05.20 kl. 09:12

Les også

Mer om Coronaviruset Sverige Norge Eldreomsorg Sykehjem

Fra andre aviser