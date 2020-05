RINGTE FAMILIEN: George Floyds familie har snakket med president Donald Trump. Foto: ERIC BARADAT / AFP

Floyds bror om Trump: – Ga meg ikke engang muligheten til å si noe

George Floyds lillebror, Philonise Floyd, hevder president Donald Trump ikke var interessert i å høre på hva han hadde å si da de snakket sammen på telefon.

– Samtalen med Trump var så rask, han ga meg ikke engang muligheten til å si noe, sier han i et intervju med MSNBC.

Videre sier han at han følte Trump ikke ville høre på hva han hadde å si.

– Jeg sa til han at jeg vil ha rettferdighet. Jeg sa at jeg ikke kunne tro at de begikk en moderne lynsjing midt på dagen.

– Jeg forstår det ikke. Hvorfor må vi gå gjennom dette? Hvorfor må vi ha all denne smerten, sier han gråtkvalt.

Selv beskrev Trump samtalen med Floyd-familien slik:

– I går snakket jeg med familien hans, og uttrykket sorgen fra hele nasjonen. Jeg står foran dere som en venn og alliert til alle amerikanere som jakter rettferdighet og fred, sa presidenten på en pressekonferanse lørdag kveld.

Han innledet med å si at Floyds dødsfall er en tragedie som aldri skulle skjedd.

Philonise Floyd har også snakket med Joe Biden, som ser ut til å bli Demokratenes presidentkandidat.

– Jeg spurte tidligere visepresident Joe Biden, jeg har aldri bønnfalt noen tidligere, men jeg ba om at han vær så snill kunne sørge for rettferdighet for broren min, sier Floyd.

Ber om dødsstraff

George Floyds lillebror reagerer på at kun én av de fire politimennene er siktet for drap. Han er heller ikke fornøyd med at han kun er siktet for uaktsomt drap.

– Alle fire må bli dømt for overlagt drap, og få dødsstraff. De brydde seg ikke om hva de gjorde med broren min. Han var ingenting for dem, sier han.

– Jeg vil ikke ha dem i gatene, så de kan drepe flere.

Også i et intervju på CNN-programmet «New Day» tidligere denne uken sa han at han ønsket dødsstraff.

– Rettferdighet er at disse politimennene blir arrestert, siktet, dømt og får dødsstraff. De tok min brors liv. Det får han aldri tilbake. Jeg vil aldri få se ham igjen. Familien vår vil aldri få se ham igjen. Barna hans vil aldri så se ham igjen, sa han til CNN.



























St. Paul

– De henrettet broren min

Flere videoer av pågripelsen like før Floyd døde har satt sinne i kok i USA. Også lillebroren har sett videoen, og mener det han så var en «henrettelse».

– Det var tøft, men jeg måtte se den. Det jeg ser er at de fire politimennene henretter broren min, sa han i CNN-intervjuet og angriper også helsepersonellet som kom til stedet.

Videoen han omtaler viser Floyd liggende på bakken med en politimann over seg. Politimannen presser kneet mot nakken til Floyd til han er bevisstløs, og blir fraktet bort av helsepersonell. Han døde ikke lenger etter.

– De henrettet broren min midt på dagen. Folk måtte stå å se på det. Folk ba for livet hans. Ingen burde se og bli vitner til noe sånt.

De siste dagene har flere videoer som skal vise pågripelsen blitt spredt på sosiale medier.

Opptøyer og demonstrasjoner

Dødsfallet har ført til at amerikanere over hele landet har tatt til gatene. Det som startet som rolige demonstrasjoner i Minneapolis spredt seg raskt over store deler av landet og ble til opptøyer med plyndring, hærverk, vold og vandalisering.

– Det er som barn som roper på oppmerksomhet. De gjør alt de kan, og ingen hører etter. Jeg ønsker alle var fredfulle. Men folk er såret og i smerte fordi de er lei av å se svarte menn dø igjen og igjen, sa Philonise Floyd til CNN.

Opptøyene har ført til at minst åtte delstater har bedt Nasjonalgarden om hjelp til å holde ro og orden, mens minst 12 storbyer har innført portforbud.

– Jeg forstår smerten folk kjenner på, men det vi ser i gatene i våre byer nå har ikke noe med rettferdighet og fred. Minnet til Floyd blir nå vanæret av plyndrere, anarkister og opprørere, sa president Trump lørdag kveld.

– Vi kan ikke la små grupper av kriminelle og dem som vandaliserer ødelegge byene våre og forsøple samfunnet vårt, fortsatte han.

