FAVORITT: Side langs Middelhavskysten i Antalya-regionen er en av nordmenns feriefavoritter. Foto: Ingeborg Huse Amundsen, VG

Tyrkia inviterer nordmenn på sommerferie – men Norge sier nei

I juni åpner Tyrkia for internasjonal turisme. «Våre norske venner kan trygt og fredelig komme til Tyrkia», sier landets utenriksminister. Men norske UD fraråder fortsatt utenlandsreiser.

Siden mars har det meste av internasjonal flytrafikk til Tyrkia vært stanset. Men fra og med juni vil landet gradvis åpne for internasjonale flyginger og turisme, melder tyrkiske myndigheter.

– Av den grunn kan våre norske venner som ønsker å tilbringe sommerferien i utlandet trygt og fredelig komme til Tyrkia. Jeg ønsker å informere om at Antalya, Bodrum og Marmaris med glede vil være vertskap for dem, sier Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu i et skriv tilsendt VG fra den tyrkiske ambassaden i Oslo.

KOLLEGER: Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu sammen med Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) under en pressekonferanse i august i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Men det norske Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt utenlandsreiser, og dette gjelder frem til 20. august.

– UDs reiseråd er råd, ikke et forbud. Det er opp til den enkelte å vurdere om en reise er strengt nødvendig. Norske borgere som reiser utenlands til tross for dette reiserådet kan ikke regne med å få konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme seg hjem, sier Guri Solberg, kommunikasjonsrådgiver i UD.

Rådene kan endres i sommer

Også Spania har sagt at de åpner for turister i sommer. Men det blir neppe en strøm av ferierende nordmenn til hverken Tyrkia eller Spania med det første. Charterselskapene følger UDs reiseråd, og har avlyst alle sine reiser i sommer.

Det kan komme endringer i reiserådene innen kort tid, men trolig ikke tidsnok for nordmenn som vil legge fellesferien til varmere strøk.

Innen 15. juni vil norske myndigheter vurdere å åpne opp for reiser i Norden. SAS har allerede varslet at flyselskapet gjenåpner ruter i Skandinavia i juni. Innen 20. juli skal det myndighetene vurdere å endre reiserådet for enkelte andre nærliggende europeiske land.

«Uforutsigbart og uoversiktlig»

– UD vurderer løpende sikkerhetssituasjonen for reisende norske borgere, og reiserådet vil endres når smitte- og sikkerhetssituasjonen tilsier det, sier Solberg i UD.

– Til tross for forsiktig oppmyking av smitteverntiltak i flere land er det fortsatt vanskelig å være på reise, også i Europa. Reiserestriksjoner i og mellom land, karantenebestemmelser, smitteverntiltak og svært få flyavganger som i tillegg ofte blir kansellert, skaper fortsatt utfordringer for norske borgere på reise. Situasjonen er uforutsigbar og uoversiktlig, og ambassadene får fortsatt spørsmål om bistand til å komme hjem til Norge, fortsetter hun.

TYRKIAS RIVIERA: Alanya er en annen feriefavoritt for nordmenn Foto: Dag Fonbæk, VG

Mener de har pandemien under kontroll

Tyrkia er en populær feriedestinasjon for nordmenn. I fjor besøkte 210.000 nordmenn landet, ifølge den tyrkiske utenriksministeren. Dette er dobbelt så mange som for to år siden.

Tyrkia har de siste årene vært preget av terrorangrep, kuppforsøk, politisk uro og økonomisk krise, og turistnæringen lå lenge nede med brukket rygg før den reiste seg på beina før coronakrisen rammet.

Tyrkiske myndigheter mener de har coronapandemien under kontroll, og at det er trygt å reise til landet.

4.431 personer har mistet livet av coronaviruset i Tyrkia, og nesten 160.000 er blitt registrert smittet, ifølge VGs oppdaterte oversikt. Fordelt på befolkningen er antallet døde og smittede nokså likt som i Norge: I Tyrkia er det 5,3 døde og cirka 190 smittede per 100.000 innbyggere i Tyrkia, mot 4,3 døde og 155 smittede i Norge.

Tyrkia har utstedt et eget «coronaturisme-sertifikat» til seg selv, i samråd med europeiske sikkerhetsselskaper. Dette innebærer egne smitteverntiltak på hoteller, busser, flytransport og hele servicenæringen som er i kontakt med turister.

Norske turistgrupper vil utelukkende reise med charterfly, altså direktefly til feriedestinasjonen, ifølge utenriksminister Çavuşoğlu.

Publisert: 28.05.20 kl. 13:26

