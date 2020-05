Ny video viser opptakten til Floyd-dødsfallet

En ny overvåkningsvideo fra Minneapolis viser nå hva som skjedde før George Floyd lå på bakken med kneet til en politimann presset mot nakken. Dødsfallet etter pågripelsen har satt sinnene i kok i USA.

Den nye videoen viser hvordan Floyd og politimennene opptrådte før pågripelsen eskalerte, med et senere tragisk utfall.

Det er tidligere publisert en video som viser hvordan Floyd ligger på bakken med en politimann over seg. Den viste hvordan politimannen presset kneet mot nakken til mannen, samtidig som Floyd flere ganger uttrykte at han ikke fikk puste. Etterhvert besvimte han og ble fraktet bort i ambulanse. Floyd døde senere av skadene.

Det er meldt at politiet i Minneapolis skal ha mottatt 18 tidligere klager på denne politimannen.

Saken har satt sinnene i kok i Minneapolis. De siste dagene har store demonstrasjoner ført til plyndring, ødeleggelser og kriminelle handlinger. Situasjonen eskalerte i natt norsk tid. Og nå har også demonstrasjonene spredt seg til flere av de største byene i USA.

Denne videoen viser hvordan Floyd ble holdt ned av politiet (NB! Sterke inntrykk):

Faller til bakken

Nå viser imidlertid en ny overvåkningsvideo (se øverst i saken) opptakten til den tragiske hendelsen, som har skapt opptøyene i USA.

Denne nye videoen viser at Floyd blir ført bort fra en bil av en politimann og satt på håndjern, på motsatt side av gaten for der hendelsen eskalerte. Der ble han ført ned i sittende stilling på fortauet inntil en vegg.

Videoen er uten lyd, men man kan se at det foregår en diskusjon. Imidlertid forholder Floyd seg rolig før han blir hentet opp i stående posisjon og tydelig har vondt da politimannen vrir armen bak ryggen hans. Imidlertid er det ingenting på dette tidspunktet som gir et varsel om at pågripelsen skal eskalere. Det er heller ingen synlige fysiske protester på pågripelsen.

Floyd blir deretter ført over gaten av to politimenn, før han faller til bakken. Det er uklart hva som fører til dette da overvåkingskameraet er langt unna. En politibil kommer deretter i veien for videobildene. Det gir en videre uklar tidslinje før bildene viser at politimannen har kneet over nakken på Floyd.

Flere amerikanske medier har meldt at grunnen til at Floyd ble pågrepet i følge politiet var at han passet beskrivelsen til en som hadde forsøkt å betale med falske penger.

Store protester

Også politiet har frigitt en video av sitt kamera festet på kroppen. Politiets egen video av hendelsen er imidlertid sladdet på en måte som gjør det umulig å fastslå hendelsesforløpet. Demonstrasjonene har pågått siden Floyd ble pågrepet søndag og senere døde.

Delstatsguvernøren har satt inn nasjonalgarden for å skape ro og orden i Minneapolis, der politistasjonen ble påtent i natt.

President Donald Trump skal ifølge pressetalskvinnen Kayleigh McEnany ha blitt «veldig opprørt da han så videoen», som tidligere er publisert.

– Han ville plukke opp telefonen og si at vi måtte fremskynde FBI-etterforskningen. Han ønsker rettferdighet, sa McEnany.

Fredag morgen har Donald Trump vært aktiv med flere meldinger på twitter om opptøyene i Minneapolis.

Blant annet var dette en del av en melding «når plyndringen starter, starter skytingen». Det fikk Twitter til å slå ned på meldingen og merke den: «Denne Twitter-meldingen brytyer med Twitters regler om glorifisering av vold»

Publisert: 29.05.20 kl. 10:29

