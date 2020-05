USAs president Donald Trump holdt tirsdag en pressekonferanse om beskyttelse av eldre innbyggere med diabetes under coronapandemien. Foto: Evan Vucci / AP

Donald Trump raser mot Twitter etter faktasjekk-advarsel

For første gang har Twitter markert noen av president Donald Trumps meldinger som potensielt villedende. Trump svarer med å anklage selskapet for å blande seg inn i presidentvalget.

Tirsdag plasserte mikrobloggtjenesten Twitter for aller første gang en faktasjekk-merkelapp på to Twitter-meldinger fra USAs president Donald Trump, skriver Washington Post.

De aktuelle meldingene, som har nådd ut til presidentens over 80 millioner følgere, handler om stemmegivning via post – et system flere delstater vil ta i bruk på grunn av coronapandemien.

Talsperson for Twitter Katie Rosborough sier meldingene fra Trump inneholder potensielt villedende informasjon om prosessene rundt valg.

– De har blitt merket for å gi ekstra kontekst rundt stemmegivning per post, sier hun til CNN.

Trump skriver blant annet at dette vil føre til valgfusk, at postkasser vil bli ranet og at stemmesedler vil bli ulovlig printet ut. Under to meldinger med dette emnet har Twitter nå lagt et blått utropstegn i en sirkel, ved siden av en lenke med teksten «Få faktaene om stemmegivning via post». Trykker man på den, kommer man til en samleside med artikler og informasjon fra ulike faktasjekkere og nyhetsmedier om saken, der det slås fast at det ikke finnes beviser for at stemmegivning per post kan kobles til valgfusk.

LENKER TIL FAKTASJEKK: Slik ser Twitters faktasjekk-advarsel ut. Foto: AFP

Selskapets retningslinjer forbyr deling av falsk eller misvisende informasjon som er ment å true eller fraråde folk fra å delta i valg, skriver nyhetsbyrået AP.

Presidenten selv raser etter beslutningen.

– Twitter blander seg nå inn i presidentvalget i 2020. De sier at min påstand om stemmegivning via post, som leder til massiv korrupsjon og svindel, er ukorrekt. Det baserer de på faktasjekker fra «fake news» CNN og Amazon Washington Post, skriver han på sin profil, og legger til:

– Twitter knebler ytringsfriheten fullstendig, og som president vil jeg ikke la det skje!

Presidentens kampanjesjef Brad Parscale svarer med samme mynt:

– Vi har alltid visst at Silicon Valley ville gjøre det de kunne for å blokkere og blande seg inn i Trumps arbeid for å få budskapet sitt frem til velgerne. Det er mange grunner til at Trump-kampanjen trakk alle sine reklamer fra Twitter for flere måneder siden, og deres politiske slagside, sier han i en uttalelse gjengitt i Guardian.

Twitter forbød politiske reklamer i november 2019.

– Selv om reklame er utrolig kraftfullt og veldig effektivt for kommersielle annonsører, bringer denne makten en betydelig risiko for politikken, der den kan brukes til å påvirke stemmer, som igjen kan påvirke millioner av liv, skrev Twitter-sjefe Jack Dorsey den gang.

En av guvernørene som er blitt anklaget for valgfusk i Trumps Twitter-meldinger om stemmegivning per post, er Californias demokratiske guvernør Gavin Newsom. Delstaten ble tidligere i mai den første til å sende stemmesedler i posten til alle registrerte velgere, skriver Guardian.

Newsom avviser at dette er en politisk beslutning som øker sjansene for valgfusk, og sier at ordningen innføres for at folk skal kunne få bruke stemmeretten sin selv under pandemien.

Enkemann ba om at meldinger ble slettet

Twitter har lenge fått kritikk for måten USAs president har brukt plattformen deres på, og for at de ikke har tatt grep mot villedende informasjon og anklager, skriver New York Times.

Merkingen av de to Trump-meldingene kommer etter at Twitter tidligere tirsdag fikk kritikk for å ikke ha slettet meldinger der Trump uriktig beskylder programlederen Joe Scarborough for å stå bak drapet på sin praktikant Lori Klausuits i 2001. Det er Klausuits enkemann som har bedt om at meldingene blir slettet, skriver NTB.

Ifølge Washington Post ble saken oppklart for 16 år siden.

Twitter har ikke gjort noe med meldingene, men sier i en uttalelse at de er lei seg for smerten meldingene påfører.

Ifølge forskere New York Times har snakket med, markerer Twitters Trump-merkelapp et skifte i hvordan de forholder seg til USAs president.

– Dette er første gang Twitter har gjort noe som på en eller annen måte prøver å tøyle presidenten, sier Tiffany C. Law ved Universitetet i Boston til avisen.

– Det har vært et gradvis skifte i måten Twitter har behandlet moderering av innhold på. Vi ser nå at de tar på seg mer av sin plikt og sitt ansvar for å skape et sunt ordskifte på nettet, legger hun til.

Forskningssjef Joan Donovan ved senteret Shorenstein på Harvard Kennedy School, sier til New York Times at Twitter har stått i en slags skvis: Velger de å redigere eller fjerne presidentens meldinger, kan de raskt beskyldes for å være en politisk aktør.

Donovan mener likevel at selskapets valg om å ikke gjøre noe har vært gal.

– Dersom verdensledere ikke må forholde seg til samme standarder som andre mennesker, får de mer makt til å trakassere, sverte og stilne andre, sier hun.

