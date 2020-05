USAs president Donald Trump holdt tirsdag en pressekonferanse om beskyttelse av eldre innbyggere med diabetes under coronapandemien. Foto: Evan Vucci / AP

Donald Trump i full Twitter-krig etter faktasjekk-merkelapp

For første gang har Twitter markert noen av president Donald Trumps meldinger som potensielt villedende. Trump svarer med å anklage selskapet for å blande seg inn i presidentvalget.

Tirsdag plasserte mikrobloggtjenesten Twitter for første gang en faktasjekk-merkelapp på to Twitter-meldinger fra USAs president Donald Trump, skriver Washington Post.

De aktuelle Twitter-meldingene, som har nådd ut til presidentens over 80 millioner følgere, handler om stemmegivning via post, som Trump er sterkt kritisk til.

Talsperson for Twitter Katie Rosborough sier meldingene fra Trump inneholder potensielt villedende informasjon om prosessene rundt valg, og at de har blitt merket for å gi mer kontekst til saken.

Under meldingene, der Trump blant annet skriver at stemmegivning per post er valgfusk og resulterer i et rigget valg, er det lagt et blått utropstegn i en sirkel, og ved siden av står setningen «Få faktaene om stemmegivning via post». Her lenkes det til en side med artikler og informasjon fra ulike faktasjekkere om saken.

Presidenten selv raser etter beslutningen fra Twitter.

– Twitter blander seg nå inn i presidentvalget i 2020. De sier at min påstand om stemmegivning via post, som leder til massiv korrupsjon og svindel, er ukorrekt. Det baserer de på faktasjekker fra «fake news» CNN og Amazon Washington Post, skriver han på sin profil, og legger til:

– Twitter knebler ytringsfriheten fullstendig, og som president vil jeg ikke la det skje!

Presidentens kampanjesjef Brad Parcale svarer med samme mynt:

– Vi har alltid visst at Silicon Valley ville gjøre det de kunne for å blokkere og blande seg inn i Trumps arbeid for å få budskapet sitt frem til velgerne. Det er mange grunner til at Trump-kampanjen trakk alle sine reklamer fra Twitter for flere måneder siden, og deres politiske slagside, sier han i en uttalelse gjengitt i Guardian.

Twitter forbød politiske reklamer i oktober 2019.

En av guvernørene som er blitt anklaget for valgfusk i Trumps Twitter-meldinger om stememgivning per post, er Californias demokratiske Guvernør Gavin Newsom. Delstaten ble tidligere i mai den første til å sende stemmesedler i posten til alle registrerte velgere, skriver Guardian.

Guvernør Gavin Newsom avviser at dette øker sjansene for valgfusk, og at dette er innført for å ikke ta fra folk retten deres til å stemme under coronapandemien.

– Jeg mener ikke dette er politisk på noen som helst måte. Det sier jeg som menneske, ikke bare som en demokratisk guvernør. Jeg sier det som en amerikansk innbygger, som en som tror på demokratiet og som tror på det å oppmuntre folk til å ta i bruk stemmeretten, sier han blant annet ifølge Guardian.

Enkemann ba om at meldinger ble slettet

Merkingen av de to Trump-meldingene kommer etter at Twitter tidligere tirsdag avviste et krav om å slette flere av Trumps meldinger der han beskylder en av sine kritikere, programlederen Joe Scarborough, for å stå bak drapet på sin praktikant Lori Kaye i 2001.

Kayes enkemann kaller påstandene, som omtales som konspirasjonsteorier, for «ondskapsfulle løgner», og har bedt Twitter om at de slettes. Det vil ikke selskapet gjøre, skriver NTB.

– Vi er veldig lei oss for den smerten som disse meldingene, og den oppmerksomheten de får, påfører familien, sier en talsperson for selskapet til nyhetsbyrået Reuters tirsdag.

Publisert: 27.05.20 kl. 01:57 Oppdatert: 27.05.20 kl. 02:17

