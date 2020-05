HENTER TING: En mann redder unna eiendelene sine fra restene av en ødelagt butikk etter at syklonen Amphan nådde land. Foto: RUPAK DE CHOWDHURI / REUTERS

Dødstallene stiger etter syklon: – Menneskene har mistet alt

Store ødeleggelser har rammet innbyggerne i India og Bangladesh det siste døgnet. Tusenvis av hjem er smadret og minst 84 har mistet livet.

Siri Nilsen Ahmer

VG / NTB

For mindre enn 10 minutter siden

Den verste syklonen på 20 år feide over kysten av India og Bangladesh onsdag og natt til torsdag.

– Jeg har ikke sett noen katastrofe med et slikt omfang, sier Mamata Banerjee, som er førsteminister i den indiske delstaten West Bengal.

Store ødeleggelser

Torsdag er den første dagen etter syklonen. Om formiddagen har den mistet mye av sin intensitet, og beveger seg nordover med en fart på 30 kilometer per time, ifølge Devendra Singh Tak, som er Redd Barnas kommunikasjonsdirektør i India.

Tak forteller at mange av åkrene under kystbeltet har gått under vann og at bøndene og fiskerne er hardt rammet.

– Disse samfunnene er sårbare, menneskene har mistet alt, sier Tak.

RYKKET OPP: To personer står ved siden av et tre som er blitt jevnet med roten i Kolkata, hvor det bor 15 millioner mennesker. Foto: RUPAK DE CHOWDHURI / REUTERS

Han forteller at trær har blokkert veiene og at telefonlinjer og strømforsyning er kuttet – noe som gjør kommunikasjon vanskelig. I Bangladesh skal minst én million mennesker være uten strøm etter herjingene.

– Det kan ta flere dager før veiene er åpne igjen. Se for deg folk som trenger medisiner, sier Tak.

Tak mener det vil ta minst et år før folks liv er tilbake til normalen.

– Strømforsyningen vil nok være borte i to til tre dager i Kolkata, og enda flere dager i småbyene.

Han forteller at indiske National Disaster Management Authority (NDMA) jobber på Kolkata flyplass for å gjøre den klar til flyginger og med å rydde veiene i byen.

OPPRYDDING: En mann kutter grener av et tre som er jevnet med roten. Uværet fikk vannet til å stige opptil 4,3 meter, noe som presset sjøen hele 17 kilometer innover land. Foto: RUPAK DE CHOWDHURI / REUTERS

Ødelegger avlinger

Natt til torsdag beveget «Amphan» seg mot grenseområdet mellom India og Bangladesh, der den rammet sump- og deltalandskapet Sundarbans ved munningen av Gangeselven. Uværet førte til alvorlige tidevannsbølger, oversvømmelser og jordras i området.

Vannet vil ikke trekke seg tilbake på lang tid.

Tak forklarer at det noen ganger kan ta flere måneder før vannet trekker seg tilbake og at dette kan skape mange problemer, fordi åkrene og avlingene vil ødelegges.

– Stagnert vann kan også være veldig farlig og kan føre til helseproblemer, sier Tak.

Corona påvirker situasjonen

Tilfluktsrommene som man vanligvis kan bruke ved en syklon, brukes nå for tiden som karantene-sentre i forbindelse med coronaviruset.

– Det er mangel på plass, sier Tak.

Tak forteller at mange fattige bor i bygninger som er i dårlig stand, og at myndighetene i Kolkata flyttet dem til bygninger som tåler mer.

– Coronaviruset og sosial distansering har gjort evakueringer vanskeligere, sier Tak.

Tak forteller at selv under coronakrisen er det mange migranter som prøver å komme seg tilbake til Vest-Bengal, og at mange av disse vil stå fast i veien uten tilgang til mat.

FALT: Syklonen Amphan har ført til store ødeleggelser i Kolkata, West Bengal. Amphan gikk fra å være en kategori 1-orkan til kategori 5 på under 24 timer. Foto: ANI / REUTERS

Tak: Vil trenge støtte i lang tid

Tak sier at arbeidsplasser er hardt rammet og at mennesker i de berørte områdene vil trenge støtte i lang tid fremover. På spørsmål om hvor mange som er berørt av syklonen, sier Tak at det er for tidlig å svare på.

– Det vet jeg ikke men det vil ta noen dager før vi vet det ekte tallet, sier Tak.

Han sier at det vil ta lang tid før barna er tilbake igjen på skolen.

– Mange av dem føler seg redde og hjelpeløse, og vi prøver å skape et trygt sted hvor de kan møtes.

REDDER UNNA: Menn berger gjenstander fra en ødelagt forretning. Foto: RUPAK DE CHOWDHURI / REUTERS

Publisert: 21.05.20 kl. 14:39

