FUNNET: Den avdøde som ble fraktet med helikopter fra Seremban i Malaysia viste seg å være Nora Quoirin (15). Foto: LIM HUEY TENG / X07021

15-åring funnet død i Malaysia: Foreldrene bekrefter at det er datteren

Malaysisk politi bekreftet tidligere i dag at de hadde funnet en død person ved der Nora Quoirin (15) forsvant forrige helg.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Nå bekrefter politiet at den avdøde er Nora Quoirin, femtenåringen fra London. Foreldrene identifiserte datteren tirsdag ettermiddag.

Ifølge britiske medier ble hun funnet to kilometer fra der hun forsvant, søndag forrige helg. Hun var på ferie med foreldrene på et hotell ved Seremban, nær hovedstaden Kuala Lumpur i Malaysia, da hun forsvant.

Bakgrunn: Tenåring på familieferie savnet i Malaysia

Foreldrene oppdaget at hun var borte søndag morgen, da vinduet på rommet hennes sto åpent.

Omkring 350 mennesker har søkt etter Nora Quoirin, som har irsk pass, men har bodd i London med foreldrene i flere år.

FORSVANT: Quoirin forsvant fra rommet en gang før søndag morgen. Det var faren som oppdaget at hun ikke var på rommet. Foto: LUCY BLACMAN TRUST/ FAMILY / HANDOUT / LUCY BLACMAN TRUST/ FAMILY

En død person ble funnet i området tirsdag formiddag. Nå er personen identifisert som Nora Quoirin. Dette bekrefter også administrerende direktør, Matthew Searle, i Lucie Blackman Trust overfor VG.

– Lucie Blackman Trust kan med stor sorg bekrefte at liket som ble funnet i dag er savnede tenåringen Nora Quoirin. Lokalt politi har bekreftet identifikasjon.

Veldedighetsorganisasjonen Lucie Blackman Trust, hjelper britiske familier som har mistet noen i utlandet.

– Alle hos oss tenker på familien og fortsetter å støtte dem når dem under denne nyheten, skriver Searle.

Ifølge BBC sier Malaysias fungerende politisjef Mazlan Mansor at Nora ble funnet ved en bekk i et «ganske kupert» plantasjens område, og at hum «ikke hadde på noen klær».

Publisert: 13.08.19 kl. 17:44

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post