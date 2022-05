SPARKET AV PRESIDENTEN: Tidligere forsvarsminister Mark Esper og Donald Trump hadde ulikt syn på hvordan USA burde styres.

Trump-minister ut mot Trump: − En person uten prinsipper

USAs tidligere forsvarsminister Mark Esper langer ut mot ekspresident Donald Trump i et oppsiktsvekkende CNN-intervju.

Publisert: Nå nettopp

I CNN-programmet «Anderson Cooper 360°» forteller Esper at han frykter for Det republikanske partiets fremtid som følge av Trumps måte å styre landet.

– Han er en person uten prinsipper som gitt sin egeninteresse ikke burde vært i offentlig tjeneste, tordner Esper i CNN-intervjuet.

Han etterlyser integritet og prinsipper hos Trump, samt evne og vilje til å jobbe for en nasjonal agenda fremfor sin egen.

Den tidligere forsvarsministeren – som har bakgrunn fra det anerkjente militærakademiet West Point og betegner seg selv som en «Ronald Reagan-republikaner» – er for tiden bokaktuell med «A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense During Extraordinary Times.»

PRESIDENTENS MENN: Donald Trump flankert av daværende forsvarsminister Mark Epser (t.v.) og general Mark Milley høsten 2019.

58-åringen, som fikk sparken av Trump, trekker i intervjuet blant annet frem et møte der den daværende presidenten angivelig skal ha foreslått å skyte Black Lives Matter-demonstranter i leggene.

– Jeg ble åpenbart helt paff. Han sa: «Kan du ikke bare skyte dem, skyte dem i leggene eller noe?» Jeg ble sjokkert over det: Her sitter altså landets president og foreslår å skyte innbyggerne i beina i hovedstaden, hevder Esper.

I en uttalelse til CBS-programmet «60 Minutes» kaller Trump påstandene for «løgn», og hevder det er «ti vitner som kan bekrefte det» – se svaret lenger ned i saken.

– Ble satt helt ut

Videre fordømmer Esper Trumps ønske om å plassere 10.000 soldater utenfor Det hvite hus for å slå ned på protestene i januar 2021. Sammen med andre i regjeringsapparatet skal Esper ifølge seg selv ha snakket presidenten fra de harde metodene.

– Folk som protesterte fredelig fikk ikke lov til å gjøre det. Svaret er ikke en tung hånd eller å møte demonstrantene med vold. Jeg tror vi alle ble satt helt ut, sier Esper om Trumps forslag.

GOD STEMNING: Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg og USAs daværende forsvarsminister Mark Esper i samtale i Brussel vinteren 2020.

Espers kritikere påpeker at han er tjent med å gå ut med kritikken mot Trump nå. Selv fremholder han at han også da han jobbet med Trump tok til motmæle, noe som til slutt førte til at han mistet jobben.

I intervjuet påpeker programleder Anderson Cooper at Trump tidligere har kritisert Esper og kaldt ham «svak og ineffektiv». Trump skal også ha hevdet at han personlig måtte «drive militæret» under Espers ledelse, noe Esper avfeier kontant når han konfronteres med påstanden.

Han fortsetter med å berette hvordan han registrerte «en stor endring» i Trump de vel 18 månedene han selv fungerte som forsvarsminister.

– Jeg så hvordan stadig flere lojale til ham kom inn i administrasjonen, folk som tok de hinsides ideene til et nytt nivå.

DIPLOMAT I TRUMPS TJENESTE: USAs daværende forsvarsminister Mark Esper (t.v.) sammen med Iraks forsvarsminister Najah al-Shammari i Bagdad høsten 2019.

Beskriver splittelse

«Ideene» han sikter til er blant annet Trumps forslag om at amerikanske tropper kunne «omringe oljefelt i Irak, stjele oljen og deretter trekke seg ut».

Samtidig understreker Esper at gode resultater også ble oppnådd under Trump, sett med republikanske øyne.

– Er du republikaner, liker du lavere skatter, du liker deregulering, du liker grensekontroll, konservative høyesterettsdommere. Det var resultater, men mye av det ble undergravet av det røffe språket til presidenten og splittelsen han skapte, mener Esper.

– Det vi trenger er ledere som fører oss sammen. Særlig i en tid som nå der det store problemet er splittelsen mellom partiene.

HODENE RULLET: Mark Esper er en av mange medarbeidere Donald Trump sparket under sin presidentperiode. Her er oversikten over alle Trump hadde gitt fyken så langt i november 2020.

CBS-programmet «60 Minutes» har i forbindelse med omtale av boken til den tidligere forsvarsministeren fått uttalelser fra Trump, hvor han slår kraftig tilbake mot sin tidligere minister. Om påstanden om at han skal ha foreslått å skyte Black Lives Matter-demonstranter i leggene, skriver han:

– Dette er løgn, og det er ti vitner som kan bekrefte det. Mark Esper var svak og totalt ineffektiv, og på grunn av dette måtte jeg drive militæret.

Han forsvarer ønsket om å plassere 10.000 soldater utenfor Det hvite hus i januar i fjor fordi han «visste det ville komme mange til Washington for å protestere mot det korrupte presidentvalget».

– Nancy Pelosi og ordføreren i D.C. avslo dette. 60 Minutes burde spørre dem hvorfor de ikke ville ha ordentlig sikkerhet, noe som ville ha endret den dagen helt, hevder Trump.