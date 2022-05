GRENSETREFF: F.v. Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist, Danmarks forsvarsminister Morten Bødskov, Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen under et møte på Pasvik grensestasjon ved Kirkenes 11. mai.

Dette vil finsk Nato-medlemskap bety for Norge

Et finsk Nato-medlemskap er utelukkende positivt for Norge, mener eksperter. – Et tidsskille, sier Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Av Silje Kathrine Sviggum

– Norge hilser budskapet velkomment. Vi ønsker å gi støtte til et finsk medlemskap i Nato. Hvis den finske prosessen ender med en slik søknad, slik det tyder på, vil Norge bidra til at prosessen frem til endelig ratifikasjon blir så rask og smidig som mulig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til VG.

Han har akkurat avsluttet to dagers nordisk forsvarsministermøte i Kirkenes og skal til å boarde et fly på vei til Tromsø da VG får ham i tale for å kommentere nyheten torsdag om at den finske statsministeren og presidenten støtter å søke Nato-medlemskap.

– Vi er i et tidsskille i europeisk historie med det som har skjedd i Ukraina. Det er klart at perspektivet med et samlet Norden i Nato er veldig interessant for Norge, sier Gram.

HAR BESLUTTET Å SØKE: Finlands regjering vil søke om medlemskap i Nato. Bildet viser den finske statsministeren Sanna Marin (t.h.) sammen med Nato-sjef Jens Stoltenberg (t.v.) i oktober i fjor.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) påpeker også viktigheten av et nordisk samarbeid:

– Dette betyr at hvis Sverige følger etter – og det gjør de – vil sikkerheten bli kraftig forsterket i Norden. Vi kan nå samarbeide mye tettere enn vi noen gang har kunnet, sier han på telefon til VG.

Friis er leder for NUPIs forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og full av begeistring over nyheten fra Finland.

– Dette er utelukkende positivt. Det skaper mindre usikkerhet og mindre tvil. Finnene blir mer integrert. Vi kan ha en mer felles front, bokstavelig talt.

Forenkler forsvarsstrategi

Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, har omtalt nyheten som en «historisk beslutning».

En praktisk konsekvens av et finsk medlemskap er hvordan Forsvaret da vil kunne operere når de skal forflytte seg på E6 fra Troms til Finnmark.

– Raskeste veien går gjennom Finland, men hittil har Forsvaret måttet planlegge å kjøre gjennom Norge fordi vi ikke kan ta for gitt at vi kan krysse over territoriet til en som ikke er alliert, forklarer Friis.

– At Finland blir Nato-medlem vil gjøre dette enklere. Forsvaret vil da kunne planlegge å kjøre gjennom Finland i stedet. Dette er bare ett eksempel på ting man kunne håpe på tidligere, men som man nå kan legge planer om.

POSITIV TIL NYHETEN: NUPI-forsker Karsten Friis.

Han regner med at en felles Nato-søknad fra Sverige og Finland vil komme om kort tid.

– Sverige ligger noen dager etter, men Riksdagen skal ha en ekstraordinær debatt om dette på mandag. Det er viktig at Sverige følger etter, understreker NUPI-forskeren.

– Krever diskusjoner

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram understreker på sin side at han har respekt for den politiske prosessen som nå foregår i våre to naboland, som den neste uken skal avgjøre om de faktisk beslutter å søke medlemskap.

Men fordelene er mange om dette skjer, mener han:

– Først og fremst ser vi muligheter. Vi er fem land som i utgangspunktet ligner på hverandre, har felles verdier og geografisk plassering i verden. Vi har et velutviklet samarbeid og mange felles interesser, påpeker Gram.

– Men vi er fem ulike land også: Noen er mer vendt mot Østersjøen og Baltikum, andre mot Atlanterhavet og Barentshavet nordover. Det krever nærmere analyser og diskusjoner i tiden fremover hvordan vi best skal forme samarbeidet. Men vi hadde et godt møte i Kirkenes med mine nordiske kolleger.

Optimalt utgangspunkt

NUPIs» fordi senior forsvarsanalytiker Per Erik Solli har bakgrunn som pensjonert oberst fra Luftforsvaret. Som tidligere jagerflyger er han opptatt av den militære effektiviteten Nato-medlemskap for Finland og Sverige vil gi:

– De har lært seg de Nato-tekniske standardene og prosedyrene allerede fordi vi har felles øvelser. Derfor kan den politiske prosessen gå så fort; de militære byggesteinene er på plass allerede, understreker Solli på telefon til VG.

– I dag er Norge «Nato i nord», som vi liker å si. Men hvis Finland og Sverige blir medlemmer, får vi et trelands forsvar. Militært betyr dette mye. Vi vil kunne lage integrerte løsninger med hærstyrker og luftforsvar fra tre land.

MILITÆREKSPERT: Per Erik Solli er pensjonert obsert fra Luftforsvaret og senior forsvarsanalytiker hos NUPI.

Norske, finske og svenske jagerflygere er allerede samtrente etter vel 20 års samarbeid, understreker militæreksperten.

– Vi er vant til å operere sammen. Det som vanligvis er en utfordring er at nye Nato-medlemsland ikke er kompatible. Vi har mange Nato-prosedyrer, teknologi og kommunikasjonsløsninger, men alt dette kan svenskene og finnene som har deltatt på vinterøvelsene våre siden 2001.

Forventer russisk misnøye

Sett med russiske øyne vil nyheten skape «misbehag», mener seniorforsker Karsten Friis, men ikke ha betydning militært sett fordi Sverige og Finland trolig kommer til å satse på en basepolitikk, slik Norge og Danmark har.

– Det betyr at vi ikke har permanente, allierte militærbaser i fredstid. Finland vil derfor ikke utgjøre noen trussel mot Russland på noen måte. Men det er klart, det russiske forsvaret gjør jo som oss: De planlegger for at vi skal angripe dem selv om vi vet at det ikke skjer. Så de vil trolig forsterke grensen mot Finland på sikt, forklarer Friis.

– Dette er ren militær logikk og betyr ingenting politisk, understreker han.

– Russland kommer til å klage og true, men de har jo skapt denne situasjonen selv. Dette er konsekvensen av Russlands invasjon av Ukraina.

– På hvilken måte kommer de til å klage og true?

– De har allerede sagt at det vil få «militærtekniske konsekvenser», hva nå enn det betyr. Det er forventet at de skal klage, men de har ikke midler til å true Finland militært. Gjør de det, vil det bare forsterke oppslutningen om Nato enda mer. Jo mer Russland truer, jo mindre effekt vil det ha.