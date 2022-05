TALTE I OHIO: President Joe Biden i Cincinnati fredag.

Vil ha slutt på lekkasjer

President Biden vil ha slutt på lekkasjer om etterretning delt med Ukraina. Samtidig diskuteres det hvor grensen går for hva som kan provosere president Putin.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

President Joe Biden har snakket med etterretnings- og forsvarssjefer etter flere lekkasjer om amerikansk etterretning de siste dagene. New York Times siterte ikke-navngitte tjenestemenn på at amerikansk etterretning har bidratt til drap på russiske generaler.

Dagen etter meldte NBC at amerikansk etterretning ble brukt da russernes flaggskip Moskva ble senket 14. april.

Pentagon rykket ut og avviste begge sakene.

Nå har altså presidenten kastet seg på telefon til CIA-sjef, etterretningssjef Avril Haines og forsvarsminister Lloyd Austin, skriver NBC.

Biden skal ifølge en tjenestemann ha meldt at slike lekkasjer er «kontraproduktive», og bidrar til å avlede fra USAs mål. En annen tjenestemann melder at Biden ber om at slike lekkasjer må stanse.

SENKET: Krigsskipet «Moskva» ble senket 14. april, og nå går diskusjonen om hva det var USA bidro med for at det skulle skje.

Verken Pentagon eller Biden-administrasjonen har kommentert saken.

USA har ifølge en kilde økt mengden av hva slags etterretningsinformasjon de deler med Ukraina siden krigens start.

Det er klare grenser hvor hva som kan deles.

Det er blant annet ulovlig å dele presis angrepsetterretning om navngitte russiske ledere. Det sier talspersoner for Biden-administrasjonen til CNN.

Grunnen til den uttrykte tilbakeholdenheten er frykten for å provosere Putin.

Den pensjonerte generalen Robert Ashley, tidligere sjef for forsvarsetterretningen uttrykte seg slik:

– Man prøver å sette seg i Putins situasjon og tenker seg: Hva er det han oppfatter som å «krysse den røde linjen»? Den røde linjen eksisterer sannsynligvis kun i Putins hode - og det er ikke engang sikkert at han har tenkt gjennom dette, sier han.

Pentagon-talsmann John Kirby har fått en rekke spørsmål om de to sakene de siste dagene.

I ILDEN: Pentagon-talsmann John Kirby har svart på en lang rekke spørsmål om amerikansk etterretning de siste dagene etter flere lekkasjer.

På direkte spørsmål fra CNN om amerikansk etterretning bidro til at flaggskipet «Moskva» ble senket svarer han:

– Vi har lenge delt informasjon om russiske enheter, både til lands og til havs for å hjelpe ukrainerne med å forsvare seg. Det er svært lite til hjelp at kilder snakker om detaljene i dette. Det kommer ikke jeg til å gjøre.

– Men jeg gjentar: Vi bidro ikke med spesifikk informasjon om mål når det gjelder Moskva. Vi var ikke involvert i deres beslutning om angrepet, og vi var definitivt ikke med i gjennomføringen av angrepet.

– Vi må beskytte slik informasjon. Dette er ikke til hjelp for ukrainerne som skal forsvare seg selv.

Han blir igjen konfrontert med informasjon som kilder har fortalt CNN, at USA bekreftet at skipet faktisk var «Moskva».

– Hvor går grensen? Og hva gjør man når grensen blir så tynn at den nesten fremstår imaginær?

– Jeg vil ikke beskrive noen grense som tynn eller imaginær. Jeg er ikke enig med deg i det. Det jeg kan si er at etteretningsinformasjonen vi gir Ukraina er lovlig, legitim og begrenset. Vi er veldig forsiktig med hva vi deler og når vi deler det.

Det har likevel aldri vært noen hemmelighet at USA bidrar med etterretning, sammen med stadig mer militær hjelp til Ukraina.

Tidligere forsvarsminister og CIA-sjef Leon Panetta mener USA ikke har endret relasjonen til Ukraina fra starten av krigen og til nå.

Russland har heller ikke gjort noe for å stoppe USA eller Natos militær eller etterretningsstøtte. Det er kun angrep mot jernbanen inne i Ukraina Russland har gjennomført i forsøk på å stanse hjelp utenfra.

Kilder CNN har snakket med tror Russland holder tilbake av flere grunner. De kan selv være redde for eskalering.