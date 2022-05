FEIRER: Myndighetene i Sør-Afrika tror årsaken til en smitteøkning kan være avviklingen av flere høytidsfeiringer. Her fra en Id-feiring i Cape Town, som markerer slutten på fastemåneden Ramadan.

Frykter ny coronabølge i Sør-Afrika

Antallet coronatilfeller i Sør-Afrika har vokst kraftig den siste tiden. Myndighetene frykter at det er starten på en femte bølge.

Av Eirik Husøy

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Eksperter har beregnet at en femte bølge kom til å starte i midten av mai og kom til å bli drevet av en ny variant, skriver den sørafrikanske avisen News24.

På det meste var det over 6000 nye smittetilfeller onsdag forrige uke. Andelen positive testresultater vokser også kraftig og var søndag oppe i 22 prosent, ifølge det sørafrikanske instituttet for smittsomme sykdommer (NICD).

De siste tallene som kom tirsdag, viser 3785 nye tilfeller med en positivandel på 18 prosent.

Så langt har ikke myndighetene erklært starten på en femte bølge, og det er heller ikke påvist noen ny bekymringsfull variant.

Men lokale myndigheter er bekymret.

I regionen KwaZulu-Natal fører en 10 prosent økning i tilfeller i et syv dagers bevegelig gjennomsnitt til et varsel i systemene for tidlig nødvarsling.

En 20 prosent økning kan ifølge retningslinjene utløse en ny bølge. Denne grensen er nå krysset.

– Disse siste statistikkene er av stor bekymring for oss. Noe er åpenbart på gang. På dette stadiet er vi ikke sikre på om det er en femte bølge eller ei, men denne utviklingen gir grunn til bekymring, sier Nomagugu Simelane, som er øverste ansvarlig for helse i KwaZulu-Natal-provinsen i Sør-Afrika, ifølge News24.

29 prosent av de nye tilfellene i Sør-Afrika har kommet i denne regionen, hvor blant annet den store kystbyen Durban ligger. Flest tilfeller er det i Gauteng-provinsen med 46 prosent, hvor storbyen Johannesburg og hovedstaden Pretoria ligger.

– Ta vare på dere selv

I Sør-Afrika er nå vinteren på vei. Det fører til større risiko for flere smittetilfeller som følge av økt sosialisering innendørs.

Sørafrikanske myndigheter har foreløpig ikke offisielt erklært den nye bølgen for startet, selv om andre uavhengige aktører har gjort det.

– Den femte bølgen har kommet. Ta vare på dere selv, vær så snill, skrev Senteret for epidemirespons og innovasjon (Ceri) ved Universitetet i Stellenbosch på Twitter allerede tirsdag i forrige uke.

Sør-Afrikas helseminister Joe Phaahla tror økningen kan knyttes til økt reising og sammenkomster i forbindelse med høytidsfeiringer i april.

MUNNBIND: Kunder i Johannesburg bruker munnbind på butikken lørdag 30. april.

Innen 6. mai vil bildet bli tydeligere, tror Phaahla.

– Vi må vente noen flere dager, kanskje en uke, for å være sikre på at dette ikke bare er en sporadisk oppgang, men en vedvarende oppgang, sa Phaahla før helgen, ifølge Business Insider.

Helsemyndighetene følger nå nøye med på en undervariant av omikron, men en ny variant er foreløpig ikke påvist, ifølge Phaahla.

Følger med på varianter

Ifølge The Guardian følges det nå nøye med på to undervarianter: BA.4 og BA.5. Variantene er allerede oppdaget flere steder i Europa, men i små mengder.

Årsaken til økningen i Sør-Afrika kan også være at mutasjoner i spikeproteinet hos disse variantene gjør at viruset er i stand til å forbigå kroppens immunsystem i noen grad. Hun peker også på at immunitet fra tidligere bølger er i ferd med å forvitre.

– I tillegg har vi hatt oppmykning av restriksjoner, samt at vi beveger oss mot vinter og dermed opplever kaldere temperaturer, sier Nicole Wolter ved NICD.

VAKSINE: Sørafrikanske myndigheter oppfordrer flere til å vaksinere seg.

Sør-Afrika har relativt høy immunitet i befolkningen som følge av tidligere smittebølger og vaksinasjon. 45 prosent av den voksne befolkningen er vaksinert, ifølge det sørafrikanske helsedepartementet, men bare 2,7 millioner har fått boosterdose i landet med nesten 60 millioner innbyggere.

Ny forskning fra Sør-Afrika, som foreløpig ikke er fagfellevurdert, indikerer at uvaksinerte som har gjennomgått omikronsykdom, har dårligere beskyttelse mot de nye undervariantene enn vaksinerte som også har gjennomgått sykdom, ifølge The Guardian.

Helsetopp Nomagugu Simelane i KwaZulu-Natal oppfordrer igjen folk til å la seg vaksinere.

– Vi ber igjen folk som ikke er vaksinert om å komme fram og få stikket, sier hun og viser til at det er for deres eget beste.

Ingen fare i Norge foreløpig

Så langt er det bare påvist ett tilfelle av BA.5-varianten i Norge, ifølge FHIs siste ukerapport.

I siste oppdatering av risikovurderingen knyttet til coronaviruset skriver Folkehelseinstituttet at det sannsynligvis blir lavere risiko gjennom mai her til lands. Vinterbølgen er erklært over.

Trolig kommer ikke en ny bølge i Norge før til høsten eller vinteren.

Antallet nye innleggelser på intensivavdelinger har sunket fra en topp på 58 i løpet av en uke i begynnelsen av mars til kun 15 i midten av april.

I Norge påvises det i stor grad kun tilfeller av omikronvarianten BA.2. Utviklingen er omtrent den samme i resten av Europa.

PRESSEMØTE: Direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg, under et møte med pressen i romjulen, da omikronvarianten hadde ført til nye restriksjoner i Norge.

Omikronvarianten ble først oppdaget i Sør-Afrika i slutten av november i fjor. Varianten spredde seg raskt til andre land og førte til store smittebølger verden over. Det viste seg derimot i løpet av kort tid at varianten ga mildere symptomer til tross for at den var svært smittsom. Sørafrikanske forskere kritiserte blant annet norske myndigheter for at de ikke tidligere lyttet til dem, men fortsatte lengre med strenge tiltak.

I midten av april vedgikk FHI-direktør Camilla Stoltenberg at noen av tiltakene spesielt knyttet til omikronvarianten var for strenge.