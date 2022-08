BROEN ANGREPET: Dette bildet, sendt ut av det russiske nyhetsbyrået TASS, viser skader på Antonovskij-broen i juli.

Ukraina innleder Kherson-offensiv

Ukrainske myndigheter bekrefter at deres styrker har innledet en offensiv i Kherson.

En talsperson for den ukrainske forsvarskommandoen bekrefter mandag at en offensiv mot russiske styrker sør i Ukraina har begynt.

Offensiven er særlig rettet mot byen Kherson, den eneste regionshovedstaden russiske styrker har lyktes med å innta i Ukraina.

The Guardian er et av mediene som gjengir uttalelsen fra Natalia Humenyuk, talsperson for Ukrainas sørlige kommando.

Innbyggere i Kherson-området blir bedt om å finne trygge steder og forberede vann og mat og førstehjelpsutstyr, skriver det ukrainske nyhetsbyrået Unian mandag ettermiddag.Ukrainske styrker har klart å bryte gjennom den første russiske forsvarslinjen, melder Ukrainskaja Pravda.

Russiske soldater trekker seg tilbake, hevder de videre. De viser til en kilde i det ukrainske forsvaret.

VISER SEG FREM: Russiske soldater i det okkuperte fylket Kherson, på et bilde sendt ut av det statlige nyhetsbyrået TASS i slutten av juli.

Ifølge Unian blir det hørt eksplosjoner i Kherson. Soldatene som trekker seg tilbake, er ifølge Unian både regulære russiske styrker og soldater fra «folkerepublikken» Donetsk.

Tidligere i august har russiske soldater vært avskåret i den okkuperte byen, etter at ukrainske styrker har skutt mot to strategiske broer over elven Dnipr.

Russerne benekter at det er en ukrainsk offensiv i Kherson-området. Kirill Stremousov, nestleder for den militær-sivile administrasjonen i regionen, hevder overfor Tass at det er falske nyheter.

– Det er fredelig i byen, hevder han overfor Tass.

Kartet under viser posisjonen til de ulike frontene midtveis i august, altså før den siste offensiven ble bekreftet:

– Dette er noe de ukrainske styrkene har planlagt og forberedt over lang tid. Det kommer nok til å ta tid før man ser resultater, men ukrainerne tenker langsiktig, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til VG.

Han sier videre at Ukrainerne kommer til å fortsette å kjempe på en måte som utnytter fordelene de ukrainske styrkene har maksimalt, blant annet med langdistanseartilleriet HIMARS.

– Det at ukrainerne nå går ut og annonserer en offensiv betyr at de ønsker at omverden skal se hva de gjør. De vil sende en beskjed både til Ukrainas innbyggere, men også til omverden, sier han.

Ydstebø mener at de mange sabotasjeaksjonene og angrepene på Krim den siste tiden, må ses i sammenheng med denne offensiven.

– Angrepene på Krim har forsinket og forstyrret de russiske forsyningslinjene, sier han