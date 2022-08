Moderna saksøker Pfizer – anklager om kopi av MRNA-teknologi

Bioteknologiselskapet Moderna saksøker konkurrenten Pfizer for patentbrudd i utviklingen av coronavaksiner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Moderna hevder Pfizer/Biontech har kopiert mRNA-teknologien som de selv har utviklet flere år før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding.

Søksmålet er levert inn i en distriktsdomstol i delstaten Massachusetts i USA og i en regional domstol i Düsseldorf i Tyskland. Patentene det er snakk om, ble registrert i 2010 og 2016.

– Vi leverer inn disse søksmålene for å beskytte den innovative mRNA-teknologiplattformen som vi har vært pionerer for, investert milliarder av dollar for å lage og har patentert i løpet av tiåret før covid-19-pandemien, Moderna-sjef Stéphane Bancel.

Ukjent sum

Teknologien går ut på at det brukes et syntetisk mRNA til å etterligne overflaten til viruset og lærer opp immunforsvaret til å kjenne igjen og nøytralisere det. Både Pfizer og Moderna brukte den banebrytende teknologien for å utvikle coronavaksiner i rekordfart i pandemiåret 2020.

Pfizer/Biontechs vaksine ble først godkjent for bruk i det norske markedet i desember 2020. Kort tid etter ble også Moderna vaksine godkjent for bruk i Norge.

Det er ikke kjent hvor mye penger Moderna vil ha, men selskapet sier de ikke vil søke erstatning fra salg til de 92 lav- og mellominntektslandene som fikk vaksiner gjennom Covax-samarbeidet.

Oppdaterte forpliktelser i mars

Moderna ønsker heller ikke at Pfizer Comirnaty-vaksine skal fjernes fra markedet. Moderna forpliktet seg i oktober 2020 til ikke å håndheve patentene sine mens pandemien pågikk, for at folk skulle få rask tilgang til vaksinen over hele verden, ifølge pressemeldingen.

I mars 2022 oppdaterte de sine forpliktelser tilgangen til vaksiner over hele verden ikke lenger var en barriere, ifølge selskapet. Men Pfizer og Biontech har ikke respektert Modernas immaterielle rettigheter etter dette.

– Vi mener at Pfizer og Biontech ulovlog kopierte Modernas oppfinnelser, og de har fortsatt å bruke dem uten tillatelse, heter det i uttalelsen.

Pfizer og Biontech har foreløpig ikke kommentert søksmålet