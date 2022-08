Kampen om atomkraftverket

Midt i frontlinjen mellom de russiske og ukrainske styrkene ligger Europas største atomkraftverk. Mens kampene raser, holder verdenssamfunnet pusten.

Atomkraftverket i frontlinjen

Amund Bakke Foss

Sondre Nilsen (grafikk)

Grytidlig onsdag morgen, før solen sto opp, satte FN-ekspertene i Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) seg inn i en konvoi av biler.

En hel verden følger med på det risikofylte oppdraget.

Onsdag formiddag krysset de frontlinjen mellom de ukrainske og russiske styrkene og ved 13-tiden var de fremme ved Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja-anlegget, som siden tidlig i mars har vært okkupert av russiske soldater.

Kampene rundt anlegget har rast gjennom august. Et direkte treff av et missil mot anlegget kan være katastrofalt.

En fortvilet FN-sjef António Guterres er svært bekymret:

– Enhver ytterligere eskalering av situasjonen kan føre til selvdestruksjon.

Mens en lenge ventet ukrainskes offensiv mot det okkuperte Kherson-fylket ble iverksatt på mandag, er situasjonen 230 kilometer oppstrøms langs Dnipro-elven også kritisk: Der ligger seks enorme atomkraftreaktor midt i frontlinjen i en krig som ikke er i nærheten av å ende.

Før krigen ga anlegget strøm til fire millioner ukrainere – en helt sentral del av Ukrainas strømnett. 11.000 arbeidere jobbet der daglig.

Mens kampene i nærheten av anlegget pågår, er to av seks reaktorer fortsatt operative. 9000 ukrainske arbeidere har valgt å bli igjen ved kraftverket, tross den russiske okkupasjonen. Nå fortsetter de jobben, tross for svært krevende arbeidsforhold:

Ukrainske myndigheter hevder at 200 arbeidere av ukjente grunner er pågrepet og fengslet ved anlegget av russerne, mens en er drept og andre er banket opp.

– Syke ting skjer ved anlegget, sa en anonym anleggsarbeider i The Guardian nylig.

Han la til:

– Jeg dedikerte mitt liv til kjernekraft og har alltid vært stolt av å være en del av det. For mange som meg er anlegget vår stolthet og skjebne ... Nå blir vår skjebne kontinuerlig satt på prøve.

Hvordan endte dette enorme atomkraftverket i denne katastrofen?

Vi må tilbake i tid:

Inspektørene Det internasjonale atomenergibyrået før avreise fra Kyiv onsdag.

Veien mot katastrofe

Før krigen: Atomkraftverket, som ligger ved byen Enerhodar i Zaporizjzja-fylket sør i Ukraina, ble bygd mellom 1984 og 1995. Som følge av den katastrofale Tsjernobyl-ulykken lenger nord i Ukraina i 1986, bidro EU med midler til å modernisere anlegget. Moderniseringen skulle ferdigstilles i år, men ble avbrutt som følge av Russlands angrep på Ukraina i år.

24. februar: Samme dag som den russiske fullskalainvasjonen er et faktum, stopper ukrainske myndigheter energiproduksjonen i to av atomkraftverkets seks reaktorer.

27. februar: Allerede på dag tre av invasjonen kommer de første meldingene om pågående kamphandlinger i utkanten av kraftverket.

2. mars: Den ukrainske ordføreren i byen Enerhodar, der kraftverket ligger, deler spektakulære dronebilder på Twitter: Flere hundre av byens innbyggere og arbeidere ved anlegget forsøker å blokkere inngangen til anlegget for den russiske invasjonsstyrken.

4. mars: De russiske styrkene tar kontroll over atomkraftverket, etter voldsomme kamphandlinger. Som følge av kampene bryter det ut en brann i et treningsområde. Enda en reaktor stenges ned. Verdenssamfunnet får for alvor opp øynene for faren en skade på anlegget kan føre til. Overvåkningvideo fra anlegget den 4. mars viste dette:

5. juli: Ukrainske myndigheter publiserer dronebilder de hevder viser russiske militære kjøretøy i og rundt anlegget. De hevder videre at Russland bruker anlegget som en militærbase.

6. juli: Melding om at et område nære en lagringsplass for radioaktivt materiale er truffet av et militært angrep.

En skadet bygning tilknyttet atomkraftverket, fotografert 17.mars.

24. august: Ukrainas sjef for atomkraft sier at Russland planlegger å koble anlegget fra Ukrainas strømnett, samtidig som militærkjøretøy nå skal ha fylt turbinhaller i anlegget med militærkjøretøy.

25. august: Hele anlegget kobles av fra Ukrainas nasjonale strømnett for første gang gjennom de 40 årene anlegget har operert. Årsaken er at den siste strømkabelen inn til anlegget ble kuttet som følge av en brann i nærheten. Dagen etter er strømmen koblet på igjen.

FNs eksperter er på vei mot kraftverket for en lenge ønsket inspeksjon.

En russisk soldat ved atomkraftverket fotografert 1. mai.

Atomutpressing?

Russland har full militær kontroll over den siden av Dnipro-elven som anlegget ligger.

Det pågår nå en fullskala informasjonskrig mellom Russland og Ukraina om årsaken til de ulike hendelsene rundt anlegget.

Grafikken under viser hendelser basert på informasjon fra ukrainske myndigheter:

Russland ønsker å formidle til verden at de ukrainske styrkene setter atomanlegget i fare ved å angripe russiske posisjoner.

Ukraina, på sin side, hevder at eksplosjonene og brannene russerne melder om er iverksatt av dem selv, som et propagandagrep. Samtidig anklager de russerne for å skyte med artilleri mot ukrainske stillinger, fra anleggsområdet.

Oberstløytnant Palle Ydstebø sier at russerne ønsker å spre frykt om situasjonen:

– Ukraina vil ikke prøve å ta anlegget, for de er i likhet med russerne klar over risikoen det medfører. Russerne spiller på risikoen for å spre frykt, nærmest som en atomutpressing, sier han.

Ydstebø utdyper:

– Det er ukrainerne som skal bo i landet etter krigen, og de vil ikke iverksette en ny Tsjernobyl-ulykke. Ukrainske styrker vil ha indirekte og forsiktig tilnærming til anlegget og heller satse på en offensiv lenger øst og eventuelt presse russerne til å trekke seg på en annen måte.

Oberstløytnanten sier han ikke vil konkludere om hvem som er skyld i eksplosjonene og brannene ved anlegget. Alt brukes nå i informasjonskrigen:

– Uansett hva eksplosjonene og brannene skyldes, så forsøker partene å vri hendelsene til sin fordel. Ingen av partene, heller ikke russerne, er interesserte i å skade anlegget. Men spillet pågår i informasjonsdomenet, og ikke minst opp mot besøket til Det internasjonale atomenergibyrået, sier han.

I den nærliggende byen Zaporizjzja har ukrainske krisemyndigheter holdt katastrofetrening i tilfelle en ulykke. Bildet under er tatt for to uker siden:

– Uholdbar situasjon

I forrige uke sa Ingar Amundsen, seksjonssjef for internasjonal atomsikkerhet i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til VG:

– Det som skjer rundt atomkraftverket nå er en uholdbar situasjon. Disse reaktorene er ikke konstruert for å motstå krigshandlinger. Vi er bekymret for at det kan skje noe som fører til en ulykke.

Fordi anlegget er mer moderne og sikrere enn Tsjernobyl-anlegget, er ikke det verst tenkelige scenarioet en internasjonal ulykke som i Tsjernobyl i 1986. Likevel kan ødeleggelse ved anlegget føre til svært farlig spredning av radioaktivt materiale.

Norske DSA, som følger hendelsene rundt atomkraftverket tett, lister opp tre faremomenter.

Den aller største faren er at kraftverket treffes direkte av krigshandlinger, noe som kan føre til en alvorlig ulykke der radioaktivt materiale spres.

En annen fare er skade på kritisk infrastruktur som strøm- og vanntilførsel, noe som kan sette driften av anlegget ut av spill.

Det tredje er arbeidsforholdene for de ukrainske arbeiderne som står for driften av anlegget under den russiske okkupasjonen av anlegget.

En russisk soldat ved atomkraftverket den 1. mai.

Russland tillater inspeksjon

Onsdag er ekspertgruppen fra Det internasjonale atomenergibyrået på plass ved anlegget, etter å ha klart å få Russland til å gå med på å gi dem tilgang.

– Vi anser det som svært viktig at IAEAs observatører får tilgang til anlegget. De vil vurdere eventuelle skader på infrastruktur som følge av siste dagers beskytning, sier Ingar Amundsen ved DSA.

Inspektørene vil også se på sikkerhetssystemene på anlegget, etter måneder med russisk okkupasjon. IAEA vil også undersøke arbeidsforholdene for de ukrainske operatørene som drifter anlegget, da det er avgjørende for sikkerheten at det er gode arbeidsbetingelser og klare ansvarsforhold.

Nå er håpet at FNs inspektører skal kunne sørge for at sikkerheten ved anlegget opprettholdes, tross krigen. Ukrainas president, som møtte inspektørene i Kyiv tirsdag er urolig. Under møtet sa Zelensky:

– Situasjonen ved anlegget er ekstremt truende.