VALGVINNER: Republikaneren Glenn Youngkin blir ny guvernør i Virginia. Han slo demokraten Terry McAuliffe, som var delstatens guvernør fra 2014 til 2018.

Tilbakeslag for Demokratene i amerikanske valg

Republikaneren Glenn Youngkin vinner guvernørvalget i Virginia, mens det i New Jersey er fullstendig dødt løp. Resultatene kan være et varsku for Demokratene og president Joe Biden før mellomvalget neste år.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Youngkin er den første republikaneren til å vinne valg til et av de fremste embetene i Virginia siden 2009.

Valget i delstaten, som president Joe Biden vant med 10 prosentpoeng i fjor, ble på forhånd ansett som en mulig pekepinn på hvor velgerne i landet står, et knapt år inn i 78-åringens presidentperiode.

Demokratene og kandidat Terry McAuliffe, som var delstatens guvernør mellom 2014 og 2018, var tidlig ventet å vinne valget, men meningsmålingene ble jevnere og jevnere fram mot valgdagen.

PRESIDENT: Nattens valg i USA er ikke et godt tegn for den sittende presidenten, Joe Biden.

Til slutt vant Republikanerne relativt komfortabelt med 50,7 mot 48,6 prosent av stemmene.

Trump-støtte

Youngkin, som er nykommer i politikken, har fått støtte fra tidligere president Donald Trump og har unngått å kritisere ham. Han har likevel klart å distansere seg fra den tidligere presidenten, som er upopulær blant sentrumsorienterte velgere i delstaten.

Youngkin har blant annet drevet valgkamp på å stoppe læring av såkalt «critical race theory» i skolene, som mange har tatt til orde for i mange delstater, også i Virginia. Han har også støttet opp om en næringslivsvennlig økonomisk politikk, sagt at han er mot abort i de fleste tilfeller og markert seg som en motstander av vaksinekrav og påbud om bruk av munnbind.

Helt likt

I tillegg til nederlaget i Virginia, er det altså langt jevnere enn ventet i guvernørvalget i New Jersey, der demokraten Phil Murphy forsøker å bli den første demokratiske guvernøren til å vinne gjenvalg på mer enn fire tiår.

GUVERNØR: Phil Murphy står i fare for å miste jobben som guvernør.

I det 84 prosent av stemmene var talt opp klokken 09.00 norsk tid, hadde begge kandidatene 49,6 prosent av stemmene, ifølge CNN. Både Murphy og repulikaneren Jack Ciattarelli hadde da fått nesten 1,2 millioner stemmer hver, men bare 61 stemmer skilte dem. Så langt i favør Ciatterelli.

Naturlig nok har ingen av de store amerikanske medieselskapene så langt utropt noen vinner.

Mange ser på resultatene av de to guvernørvalgene som en advarsel om at neste års store mellomvalg i USA kan bli tungt for Demokratene.

Ny New York-borgermester

Det har også vært holdt ulike lokale valg i USA i natt. Blant annet har storbyene New York, Boston og Pittsburgh valgt nye borgermestere.

NY NEW YORK-BORGERMESTER: Eric Adams overtar styringen i «The Big Apple».

I førstnevnte overtar den moderate demokraten Eric Adams etter Bill deBlasio. Den tidligere politimannen blir dermed byens andre svarte ordføreren i historien.

I de to andre byene er det mer liberale demokrater som er valgt.

I tillegg til valg på ulike embeter har det enkelte steder vært folkeavstemninger om ulike lover. I Minneapolis, byen som opplevde store demonstrasjoner mot politiet etter drapet på George Floyd, stemte innbyggerne nei til å skifte ut politietaten med en bystyre-styrt etat for offentlig trygghet.