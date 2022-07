AVLYSER HELLIGDAG: Politibetjenter stenger av en gåte i Sevastopol på Krim-halvøya etter det angivelige droneangrepet.

Ukraina nekter for droneangrep: − Direkte provokasjon

En ukrainsk drone skal ha angrepet den russiske svartehavsflåtens hovedkvarter søndag, hevder russisk guvernør. Ukraina nekter for å ha angrepet, og kaller det en russisk provokasjon.

Publisert: Nå nettopp

På Telegram skriver Sevastopol-guvernør Mikhail Razvozhaev at fem personer skal ha blitt skadet, men ingen skal ha omkommet i angrepet.

Guvernøren i Sevastopol, som ligger på Krim-halvøya, sier at alle arrangementer i forbindelse med «Navy Day» søndag er avlyst av sikkerhetsårsaker.

– I morges bestemte ukrainske nasjonalister seg for å ødelegge Den russiske flåtes dag, skriver han på Telegram.

«Navy Day» er en helligdag i Russland som feires den siste dagen i juli.

Det er søndag planlagt en rekke store arrangementer i Russland i forbindelse med feiringen, deriblant en militærparade i St. Petersburg, der president Vladimir Putin er ventet å være til stede.

Det angivelige angrepet har foreløpig ikke blitt bekreftet fra annet hold.

– Direkte provokasjon

Ukraina nekter for å ha utført det angivelige angrepet og kaller det en russisk provokasjon.

– TASS’ kunngjøring om et tilsynelatende ukrainsk angrep på hovedkvarteret til Svartehavsflåten i Sevastopol er en direkte provokasjon. Frigjøringen av vår Krim fra okkupantene vil ikke skje på denne måten og mye mer effektivt. Alt har sin tid, sier talsmannen for den regionale militæradministrasjonen i Ukraina, Serhii Bratchuk på Telegram.

Krim-halvøya ble okkupert og annektert av Russland i 2014. Siden da har konflikten vedvart.

Presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj, uttalte for noen uker siden at han var overbevist om at Krim-halvøya til slutt ville bli en del av Ukraina igjen.

– De som er dømt til å krype kan ikke ta Snake Island fra dem som er nødt til å fly. Det er derfor det blå og gule flagget er tilbake på øya, og en dag vil det definitivt være på halvøya, så vel som i alle våre okkuperte byer og landsbyer, mens nasjonalsangen vår vil bli spilt i hver av dem, sa Zelenskyj i en Instagramvideo, gjengitt av det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform.

Vil gjenerobre Kherson

De siste ukene har Ukraina fokusert på å gjenerobre territorier sør i landet. Ukrainske styrker har blant annet gjennomført flere angrep mot broer i Kherson, for å hindre russiske styrker å benytte tunge kjøretøy over broen.

Tirsdag sa ukrainske myndigheter at Kherson vil være gjenerobret innen september, med hjelp av vestlige våpen.

Ifølge britisk etterretning har Russland, etter all sannsynlighet, bygd to flytebroer og et fergesystem for å kompensere for de delvis ødelagte broene.