FLOMAVLASTNING: Helikopteret var på vei fra flomavlastning i Balochistan-regionen da det mistet radiokontakt med lufttrafikk-kontrollen.

Helikopter med militærtopper forsvunnet i Pakistan i hjelpeoppdrag

Et pakistansk militærhelikopter drev med hjelpearbeid i den flomrammede Balochistan-provinsen i landet. Nå har helikopteret forsvunnet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det skriver en offisiell konto for det pakistanske militæret på Twitter.

Om bord på helikopteret var det en rekke militærtopper, blant annet generalløytnant Sarfraz Ali, kommandøren for det tolvte pakistanske korps, som består av omtrent 30.000 personer. Han skulle overvåke flomavlastningsarbeid i provinsen.

Ifølge lokale medier var det fire offiserer i høykommando sammen med Ali på helikopteret. Totalt skal seks personer ha vært om bord.

Lokale medier melder at vitner skal ha sett helikopteret fly lavt før det forsvant. Det er sendt ut letemannskap etter helikopteret, men lokale medier melder at terrenget gjør det vanskelig. Det skal også være sendt ut motorsykler for å hjelpe i søket.

Pakistans statsminister, Shehbaz Sharif, har også tvitret om forsvinningen.

Sharif tvitrer at hele nasjonen ber for at besetningen vil bli funnet.

Helikopteret var på vei i fra regionhovedstaden Quetta i Balochistan til Karachi. Helikopteret hadde vært ute for å hjelpe personer som er rammet av flom. Foreløpig har 147 mennesker har mistet livet i Balochistan på grunn av flom og mye regn.