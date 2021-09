forrige



DRAPSDØMT: Robert Durst, som har blitt 78 år gammel.

Mangemillionær funnet skyldig i drap

Mangemillionæren Robert Durst (74) er kjent skyldig i drapet på sin beste venninne Susan Berman i 2000.

Historien om Durst og de mystiske drapene og dorsvinningene i hans nærmeste krets, ble gjort kjent gjennom HBO-dokumentaren «The Jinx» i 2015.

78-åringen er funnet skyldig i overlagt drap, og er dømt til livstid i fengsel for drapet.

Berman ble funnet drept i California kort tid før hun skulle snakke med etterforskere om den mystiske forsvinningen til Robert Dursts første kone, Kathleen McCormack Durst, som ble sett siste gang i 1982.

Robert Durst har alltid hevdet at det siste han så til sin kone var da han satte henne av på en jernbanestasjon.

Aktoratet: – Narsissistisk psykopat

Durst har også avvist anklagene om drap på Susan Berman, og sier han fikk panikk da han fant vennen død, og stakk av fra åstedet i 2000. Senest i retten i august i år, avviste han anklagene.

I VITNEBOKSEN: I dette bildet fra 2003, kikker Robert Durst over kanten på vitneboksen i en pause i hans forklaring, under drapsrettssaken den gang. Da ble han ikke dømt.

Ifølge The Guardian, mentet aktoaratet i rettssaken at Durst hadde drept Berman for å unngå at hun skulle gi politiet nye opplysninger om konas forsvinning. De beskrev ham også som en «narsissistisk psykopat», og krevde at han ble holdt ansvarlig.

Rettssaken startet i en domstol i Los Angels i mars 2020 – før den ble satt på pause i 14 måneder på grunn av coronapandemien.

I mai i år ble rettssaken gjenopptatt.

Kjent gjennom dokumentar

Robert Dursts liv og de uløste drapsmysteriene rundt ham var temaet i den populære dokumentarserien «The Jinx» på HBO i 2015.

FRA FENGSELET: I 2015 ble Robert Durst fengslet, etter at han uvitende på et opptak innrømte drap.

Durst har nektet for å være involvert i noe drap, men det har vært kontrovers rundt slutten av dokumentaren der han blir konfrontert med det som fremstår som uforklarlige bevis.

Han klarer ikke å holde masken lenger og er tydelig stresset. Da intervjuet er ferdig går han på do, uvitende om at mikrofonen ennå står på, og mumler angivelig:

– Hva faen var det jeg gjorde? Drepte dem alle, selvsagt.

I ettertid har Durst forklart at han var ruset under alle intervjuene som ble gjort i forbindelse med «The Jinx».