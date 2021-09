PRESSETALSKVINNE: Maria Zakharova fotografert i april 2021.

Moskva anklager USA for å blande seg inn i russisk valg

UD-talskvinnen Maria Zakharova hevder at de har bevis for at USA blander seg inn i det kommende russiske valget.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Dette gjelder blant annet en aksjon som ble satt i verk av den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyjs organisasjon – før de sist sommer ble erklært som «ekstremistisk» av en russisk rett.

USAs ambassadør John Sullivan ble sist fredag innkalt til det russiske utenriksdepartementet på Smolensk-plassen for å bli fortalt dette, melder nyhetsbyrået RIA Novosti.

– Vi presenterte amerikanerne for konkrete fakta, som viser at det fra USAs territorium, med bruk av internettplattformer som eies og modereres fra amerikanske internettmonopoler, er det dokumenterte inngrep i våre valgprosesser, sier Zakharova på YouTube-kanalen «Solovjov Live», som er kjent for å være pro Kreml.

RIA Novosti melder at Zakharova konkret sier at det russiske kontrollorganet Roskomnadzor har avslørt ip-adresser knyttet til Pentagon, som er det amerikanske forsvarsdepartementet.

Hun hevder at det er kommet fram klare forbindelser til «Smart voting»-aksjonen til Navalnyjs organisasjon FBK. Denne aksjonen går ut på å forklare russere hvordan de kan stemme taktisk mot det sittende regimet – representert ved Putin-partiet Forente Russland – ved det kommende parlamentsvalget (17.-19. september).

Den amerikanske ambassaden på sin side insisterer på at ambassadøren kun diskuterte spørsmål om stabilisering og forutsigbarhet i russisk-amerikanske forhold, skriver nyhetsbyrået Tass.

En russisk rett har bestemt at «Smart voting»-siden skal blokkeres. Ifølge Zakharova har FBK fått hjelp fra amerikanske it-eksperter til prosjektet.

Navalnyjs nære kollega – før FBK ble forbudt sist sommer – Ivan Zjdanov sier til radiostasjonen Ekho Moskva at uttalelsene til UD-talskvinnen er «absurde» og kaller det hysteri.

Nylig hevdet samme Maria Zakharova at vestlige ambassader i Moskva har brukt russiske borgere til å omgå forbudet mot utenlandsk finansiering av Navalnyjs organisasjoner. En russisk lov, som ble innført i 2012, sier at NGO-er ikke kan finansieres fra utlandet. Det gjorde at blant annet norske Bellona ble stemplet som «utenlandsk agent».

Amerikanske myndigheter mener å ha bevist at en rekke russiske borgere forsøkte å påvirke presidentvalget i USA i 2016. Senatets etterretningskomité, som består av både republikanere og demokrater, hevdet i en rapport våren 2020 at Russland gikk bredt ut for hjelpe Donald Trump med å vinne presidentvalget. Innblandingen på flere nivåer var godkjent av den russiske presidenten Vladimir Putin, het det i rapporten.

Navalnyj-kollega Zjdanov sa tidligere denne uken til Ekho Moskva at de regner med omfattende juks ved det kommende parlamentsvalget. De frykter at valget blir enklere å manipulere ved at det for første gang skal være mulig å avlegge sin stemme elektronisk.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) meldte tidlig i august at de ikke vil sende observatører til det russiske parlamentsvalget. Årsaken var at russiske myndigheter har innført begrensninger på antall observatører, og at OSSE velger å droppe valget.

Ifølge den russiske viseutenriksministeren Aleksandr Grusjko ville OSSE sendte 500 valgobservatører, mens Russland mente 60 burde være nok.

Russland er verdens største land og er inndelt i cirka 80 områder.