VAKSINERES: Denne jenta fikk satt en dose av den cubansk-produserte Soberana-02 vaksinen mot covid-19 i Havanna den 24. august i år.

Cuba har begynt å vaksinere toåringer

Cuba har begynt å vaksinere barn helt ned i to års alderen i et forsøk på å få ungene tilbake på skolebenken.

Det melder CNN som viser til lokale medier på øya. Tidligere denne måneden skrev Reuters at alle mellom to og 18 år vil få minst to doser av den cubanskutviklede Soberana-2 vaksinen.

Mens andre land har gitt uttrykk for at de etter hvert vil begynne å vaksinere barn, skal Cuba angivelig være først ute med å vaksinere smårollinger.

Forsøk med vaksinen blant mindreårige skal ifølge den statseide produsenten Finlay Institute ha vist at vaksinen er trygg, og at den fremkaller en sterkere immunrespons enn hos voksne.

Delta-varianten rammer den yngre befolkningen i Cuba mye hardere enn tidligere versjoner av viruset og tynger nå landets helsevesen.

Under pandemien har de fleste barna måttet holde seg hjemme og det meste av klasseromsundervisningen har blitt satt på vent. I stedet for å gå på skolen, har ungene måttet benke seg foran TV-en i timevis for å følge med på undervisningsprogrammer siden de færreste har internett hjemme.

Foreldrene vil nå svært gjerne ha barna tilbake på skolen, ifølge Reuters, som melder at gjenåpningen av skolene nok en gang ble utsatt denne måneden.

VENTER: En liten jente underholdes av en klovn etter at hun har fått Soberana-02 vaksinen mot covid-19.

Cuba har satset stort på egenutviklede vaksiner og cubanske forskere hevder de er trygge og effektive, men eksterne observatører har så langt mottatt få data om vaksinene. Regjeringen har sagt at den vil søke WHO om godkjenning.

Hittil er over fire millioner av Cubas 11,2 millioner innbyggere fullvaksinerte.

Regjeringen har ikke opplyst hvor mange barn som har blitt vaksinert, men sier at en barnevaksinasjonskampanje startet denne uken i provinsen Cienfuegos, hvor det har vært en kraftig økning i både nye coronasmittede og antall dødsfall.

Regjeringen håper at de har klart å vaksinere over 90 prosent av befolkningen før de gjenåpner grensene i midten av november.

KLARGJØR: En sykepleier forbereder Roxana Montano (3) på at hun skal få en sprøyte med Soberana Plus.

Opprinnelig sa regjeringen at den ville fokusere på å vaksinere helsearbeidere, eldre samt de hardest rammede områdene.

Men etter økt smitte blant barn, som antas å være forårsaket av Delta-varianten, vil myndighetene også prioritere å vaksinere små barn.

– Med økningen i antall positive tilfeller av covid-19 hos barn, er det nødvendig at familien beskytter seg mer, og så beskytter vi barna og ungdommene våre, sa Cubas epidemiolog Dr. Francisco Duran Garcia ifølge CNN.

Så langt har Cuba registrert 6056 dødsfall relatert til coronaviruset, men myndighetene innrømmet nylig at tallet kan være langt høyere.

De fleste voksne, melder Reuters, er blitt vaksinert med en annen lokalt utviklet vaksine, Abdala, som krever tre injeksjoner.