Hyller presidenten: Folkehelten Ukraina trenger nå

Volodymyr Zelenskyj (44) var komikeren som ble president. Nå er han i ferd med å bli symbolet på kampviljen ukrainerne viser i møte med Russlands angrep.

Natt til torsdag rullet de russiske styrkene inn i Ukraina. Ekspertene mener et av hovedmålene til Vladimir Putin er å avsette Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (44). Putin omtalte fredag Zelenskyjs regjering som «en gjeng narkomane nynazister».

Den ukrainske presidenten bruker aktivt sosiale medier for å vise at han lever, at han fortsatt befinner seg i Kyiv – og at han ikke har noen planer om å kapitulere.

Til tross for at han løper en stor personlig risiko hylles Volodymyr Zelenskyj for svaret han skal ha gitt da USA tilbød seg å evakuere presidenten: «Vi trenger ammunisjon. Ikke skyss.»

– Noen av sitatene hans er allerede blitt udødeliggjort. Det kommer til å bli stående i historiebøkene, sier NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski til VG.

Stor personlig fare

Der det til vanlig er politiske skillelinjer, samler ukrainerne seg nå mot en felles fiende og rundt sin president.

– Han har blitt en frontfigur for kampviljen, sier Godzimirski.

– Som en tidligere skuespiller har Zelenskyj evnen til å kommunisere overbevisende. Han har virkelig vokst inn i rollen og er i ferd med å bli den folkehelten Ukraina trenger nå.

– Zelenskyj er et utsatt mål for russerne?

– Ja, han er opplagt i stor personlig fare. Men Ukraina er et levende demokrati som er under angrep av en autoritær stat. I demokratier er det institusjonene som er viktige, ikke enkeltmenneskene.

– Putin kan tro at Ukraina vil kollapse dersom de fjerner Zelensky, men jeg tror det kan ha motsatt effekt. Det er lett å angripe et levende menneske, men det er umulig å ta livet av et symbol.

Spilte president i TV-serie

Volodymyr Zelenskyj (44) har hatt en spesiell vei til presidentstolen. I flere år spilte han historielæreren som ble president i den populære TV-serien «Folkets tjener».

Til presidentvalget i 2019 dannet han et parti med samme navn som TV-serien – og ble Ukrainas president med 73 prosent av stemmene.

– Det var nok mange som ikke tok ham helt seriøst i starten, sier ukrainske Nataliya Solodka, som har bodd i Norge i 17 år.

Hun stemte ikke selv på Zelenskyj, men sier til VG at hun blir stolt når hun ser presidenten som nekter å kapitulere.

– Det gir inntrykk når du ser ham kommer ut på gaten i Kyiv. Jeg kjenner igjen byggene han står foran. Han rømmer ikke. Nå får han full støtte og respekt. Jeg er kjempestolt over det han gjør, sier Solodka, som er bosatt i Oppegård, men har nær familie i Kyiv-området.

– Fiende nummer én

I en tale som ble lagt ut torsdag sa Volodymyr Zelenskyj at fienden har utpekt han som mål nummer én og familien hans som mål nummer to.

– Jeg kommer til å bli i hovedstaden. Jeg vil bli med mitt folk. Mine barn er også i Ukraina. Min familie er ikke forrædere. De er borgere av Ukraina.

Volodymyr Zelenskyj og kona Olena Kiyashko har to barn sammen.

– Zelenskyj har fått mye kritikk for det han har gjort som president tidligere. Nå viser han at han er en virkelig kriger. Når han sier nei til amerikanernes tilbud om å bli evakuert, så tar han en helt riktig avgjørelse, sier Oleksandra Matvijchuk til VG fra Kyiv.

Hun er til daglig leder for menneskerettighetsorganisasjonen Center for Civil Liberties og har vært en ivrig forkjemper for demokratisk utvikling i Ukraina.

– Her er det full krig. Mange prøver å hjelpe til så godt de kan på dagtid. Så har vi portforbud om kvelden og natten. Vi hører intensive kamper.

Amerikansk UD: Hovedmålet

Natalia Lutsyk, som bor i Drammen og har vært i Norge i 16 år, og innrømmer at hun egentlig ikke har likt Volodymyr Zelenskyj.

– Jeg har ment at han har vært prorussisk, ikke så veldig ukrainsk i væremåten. Men nå føler jeg at jeg liker ham mer og mer. I ukene før krigen var han flink til å beholde roen i forholdet til Russland. Han prøvde å unngå provokasjoner. Jeg respekterer ham for måten han har håndtert situasjonen.

Amerikansk UDs talsmann Ned Price beskrev Zelenskyj slik denne uken:

– Han personifiserer det demokratiske Ukraina, så selvfølgelig er han hovedmålet for russerne.