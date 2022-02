President Biden om Ukraina: Overbevist om at Russland vil angripe

USAs president Joe Biden sier at USA er overbevist om at Russland vil gå til angrep mot Ukraina i løpet av de neste dagene – og at hovedstaden Kyiv er et mål.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

– Hvis Russland går til militært angrep, har landet stengt døren for diplomati. De vil betale en stiv pris for å gjøre det, understreket den amerikanske presidenten.

Han hevder at USA sitter med etterretningsopplysninger som viser at president Vladimir Putin har til hensikt å angripe Kiyv med sine 2,8 millioner innbyggere.

Biden orienterte fra Det hvite hus om de pågående forsøkene med avskrekking og diplomati og om Russlands styrkeoppbygging langs grensene til Ukraina.

Før oppdateringen fredag klokken 22.55 norsk tid skal den amerikanske presidenten ha hatt en videokonferanse om situasjonen i Ukraina med flere Nato-allierte.

Biden forsikret at Nato, EU og Vesten står samlet mot Russland.

USAs president Joe Biden og hans utenriksminister Antony Blinken advarte torsdag om at et russisk angrep mot Ukraina «kan komme i løpet av de neste dagene».

I FNs sikkerhetsråd avviste Russland umiddelbart påstanden som grunnløs.

Utbrytere evakuerer innbyggere

De russiskstøttede utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina begynte fredag å evakuere innbyggere med busser over grensen til Russland.

Separatistledere hevder de frykter et større angrep fra Ukraina. Det ukrainske forsvaret avviser at de planlegger noen offensiv eller vil rette våpen mot sivile.

President Vladimir Putin skal ifølge Reuters ha beordret den russiske regjeringen til å gi kost, losji og kontanter til mennesker som blir evakuert fra Øst-Ukraina.

En kvinne kysser en mann utenfor bussene som er satt opp for å evakuere innbyggere fra Donbass-området til Russland.

– Bruker desinformasjon

Pressesekretær i Det hvite hus Jen Psaki sier fredag at rapportene om evakuering er et eksempel på at Russland bruker desinformasjon som et påskudd for å gå til krig.

USAs utenriksminister Antony Blinken mener påstander om en forestående militæroffensiv er en russisk provokasjon for å rettferdiggjøre fremtidig russisk aggresjon.

Blinken skal førstkommende onsdag møte sin russiske motpart Sergej Lavrov for å diskutere Ukraina-krisen.

USA anslår fredag at Russland har utplassert inntil 190.000 soldater nær den ukrainske grensen, melder Reuters. Antallet 30. januar skal ha vært 100.000 soldater.

Russland benekter at landet har planer om å invadere Ukraina.

Ukraina ønsker i fremtiden å bli medlem av Nato, noe Russland sterkt motsetter seg. Nato understreker at det er opp til alliansen, ingen andre, å avgjøre hvem som skal være med.