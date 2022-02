BA OM VÅPENHJELP: Vitali Klitsjko har en lang karriere som tungvektsbokser bak seg. Nå er han borgermester i Ukrainas hovedstad Kyiv.

Kyiv-borgermesterens appell: Vi trenger våpen

MÛNCHEN (VG) Borgermesteren i Kyiv, Vitali Klitsjko, kom fredag med en følelsesladet appell til verdenssamfunnet om våpenhjelp til å stå imot verdens sterkeste våpenmakt, Russland, som den tidligere proffbokseren sa.

Av Alf Bjarne Johnsen

Eks-verdensmesteren i tungvektsboksing ba om ordet på sikkerhetskonferansen i München.

Da hadde utenriksministrene Antony Blinken fra USA og Annalena Baerbock fra Tyskland diskutert situasjonen på grensen mot Ukraina, og behovet for forhandlinger med Russland.

– Det vi trenger nå er våpen til å forsvare oss med, sa Klitsjko.

– Vi står opp mot en av de sterkeste militærmakter i verden. Vi er klare til å forsvare våre familier, vårt land og våre borgere. Men vi trenger støtte. Vi klarer ikke å forsvare oss alene, sa Kyiv-borgermesteren.

Han har tidligere fortalt tyske medier hvordan han forbereder seg på en eventuell væpnet konflikt, med våpentrening.

Fikk 5000 hjelmer

– Takk for de 5000 hjelmene, men vi kan ikke forsvare staten vår med dem. Det er ikke nok, sa Klitsjko, henvendt til den tyske utenriksministeren.

Da hadde Baerbock begrunnet hvorfor Tysland har et selvpålagt forbud mot våpeneksport utenfor Nato-området: At det har en historisk begrunnelse fra andre verdenskrig om at tyske våpen aldri skal angripe andre land igjen.

Russiske myndigheter har bestemt seg for å ikke delta på årets sikkerhetskonferanse i München.

FN-SJEFEN: António Guterres åpnet sikkerhetskonferansen i München fredag.

Verre enn under den kalde krigen

FNs generalsekretær António Guterres slo an alvoret i det iskalde forholdet mellom USA/Nato og Russland da han åpnet Sikkerhetskonferansen i München tidligere fredag.

Guterres sa at bare en liten misforståelse mellom stormakter nå kan få katastrofale konsekvenser:

– Når jeg blir spurt om vi er i en ny kald krig, svarer jeg at trusselen mot global sikkerhet er mer kompleks og trolig høyrere enn under den kalde krigen, sa generalsekretæren.

Han la til at det dårlige forholdet mellom stormaktene - og da tok han med Kina - har enorme konsekvenser også på andre områder som er livsviktige for verdens befolkning:

– VI mister evnen til å bekjempe klimaendringene sammen. Utslippene øker fram mot 2030. De burde ha gått ned, sa Guterres.

Isfronten rammer også globalt samarbeid mot pandemi:

– Nå mangler vi felles systemer for forebygging og respons mot pandemi. Og vi kan ikke være sikre på at informasjon deles, sa han.

Opptil 190.000 ved grensen

USA anslår nå at Russland har utplassert mellom 169 000 og 190.000 soldater nær grensen til Ukraina.

De nye tallene ble presentert av USAs ambassadør til OSSE; organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa, på et møte i Wien fredag , ifølge Reuters.

Han la til at antallet 30.januar var om lag 100 000 soldater.