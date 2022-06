KIRKEN: Dette er ett av flere bilder som sirkulerer i sosiale medier og skal være fra St. Francis Church i Ondo.

Flere titalls personer skal være drept i angrep mot kirke i Nigeria

En katolsk kirke sørvest i Nigeria ble angrepet under pinsegudstjenesten søndag. Nigerianske medier anslår at alt fra 20 til 50 personer kan være drept.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Bilder VG har sett fra sosiale medier viser flere mennesker liggende døde på kirkegulvet. Videoer viser også ofre som blir båret ut av det som kan se ut til å være St Francis Church i delstaten Ondo.

Væpnede menn skal ha skutt og kastet sprengstoff inn i kirken. Mange av de døde skal være barn. Presten i kirken skal ha blitt kidnappet, ifølge Adelegbe Timileyin, som representerer området i Nigerias nasjonalforsamling.

Timileyin sier at minst 50 er drept, et tall også avisen Nigerian Tribune oppgir. Øyenvitner melder om minst 20 døde. Myndighetene har ikke oppgitt et offisielt dødstall hittil.

– Grusomt og satanistisk

Rotimi Akeredolu omtaler det som skjedde som et «grusomt og satanistisk» angrep på uskyldige mennesker, melder BBC.

BBC skriver at ifølge øyenvitner skal også andre kirkegjengere, ikke bare presten, ha blitt kidnappet.

En lege ved det lokale sykehuset sier til Reuters at «flere kirkegjengere var døde ved ankomst.»

Ondos guvernør, Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu, returnerer nå fra hovedstaden Abuja etter det «uprovoserte angrepet og drap på uskyldige mennesker i Owo.»

– Vi vil bruke alle tilgjengelige ressurser for å jakte på disse angriperne og stille dem til ansvar, sier han i en uttalelse.

Jihadistgrupper har angrepet en rekke kirker i det nordlige Nigeria, der flertallet av befolkningen er muslimer, men Ondo i sørvest hadde fram til nå sluppet unna volden.

Den 24. mai meldte NTB at jihadister hadde drept 30 menn i et hevnangrep etter at en jihadistleder ble drept i et luftangrep i delstaten Borno nordøst i Nigeria, ifølge to militærledere.

Jihadister tilknyttet IS drepte mennene i landsbyen Mudu lørdag, opplyser de to kildene.