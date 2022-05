1 / 4 FEBRUAR: Ukrainske styrker i forsvarsposisjon i Kyiv 25. februar i år. Flere personer søker dekning mot artelleriild i Butsja 4. mars. TV-tårnet i Kyiv ble angrepet 1. mars. En boligblokk i Obolon-distriktet i Kyiv ble truffet av artelleriild 14. mars i år. forrige neste fullskjerm FEBRUAR: Ukrainske styrker i forsvarsposisjon i Kyiv 25. februar i år.

Kilder til russisk avis: Hevder Kreml ikke har gitt opp Kyiv

Ifølge kildene til det uavhengige russiske nettstedet Meduza skal ikke Russlands president Vladimir Putin ha lagt fra seg tanken om den ukrainske hovedstaden Kyiv.

Avisen hevder at opplysningene kommer fra to personer med nær tilknytning til Kreml.

Meduza fikk denne uken norske Fritt ords pris for sin «modig, uavhengig og faktabasert journalistikk».

De russiske styrkene har den siste tiden hatt fremgang i Donbas-området øst i Ukraina. Dette gjør at Kreml nå vurderer et nytt forsøk på å ta Kyiv, skriver Meduza. Avisens informasjon er ikke bekreftet av andre medier.

Russland prøvde å ta den ukrainske hovedstaden helt i starten av krigen, men måtte gi opp i mars, noe som ble beskrevet som en fiasko for Moskva.

Nå hevder Meduzas kilder at Kreml fortsatt ikke har gitt opp det som kalles det «maksimale målet».

– Vi kommer til å ta dem uansett. Mest sannsynlig vil alt være over til høsten, sier en ikke-navngitt kilde til nettstedet.

NYE KYIV-PLANER: Ifølge Meduza skal Russland fortsatt ha planer om å ta Kyiv.

– Over til høsten

«Minimum» for at Russland skal kunne erklære seier er at Russland tar hele de to fylkene Donetsk og Luhansk, skriver Meduza. Russerne har i øyeblikket kontroll over rundt 95 prosent av Luhansk fylke, mens det mangler atskillig mer i Donetsk.

Russland trakk troppene sine fra denne retningen – og etterlot seg bevis på en rekke krigsforbrytelser. Militære eksperter sier ifølge Meduza at det var et «illusorisk mål» å ta Kyiv allerede i februar/mars, fordi Russland ikke brukte nok styrker den gang.

Imidlertid, ifølge Meduzas kilder i Kreml, skal Russlands toppledelse fortsatt ikke ha gitt opp dette målet.

1 / 3 Biler passerer ødelagte russiske stridsvogner i Dmytrivka i Kyiv 23. mai i år. En mann ser på ødelagte russiske militære kjøretøy på utstilling i Kyiv sentrum 21. mai. Russiske styrker anklages for å krigsforbrytelser i Butsja i Kyiv-regionen. Over 1200 sivile ble funnet drept i regonene etter russerne trakk seg tilbake. forrige neste fullskjerm Biler passerer ødelagte russiske stridsvogner i Dmytrivka i Kyiv 23. mai i år.

Hovedstadens borgermester, Vitalij Klitsjko, uttalte til Bloomberg tirsdag at de ikke kan garantere for sikkerheten til dem som ønsker å flytte tilbake til Kyiv.

– Fordi hvert sekund, hvert minutt kan en russisk rakett lande i en boligblokk. Derfor sier vi til alle at du selv må vurdere risikoen ved å flytte tilbake.

Stor slitasje

Tidligere denne uken sa talsperson Oleksandr Motuzjanyk for Ukrainas forsvarsdepartement at Russlands invasjon nå er i den mest aktive fasen.

Oberstløytnant og professor Tormod Heier ved stabsskolen på Forsvarets høgskole sa da til VG at hans inntrykk var at situasjonen hadde «frosset» litt.

Til tross for at de russiske styrkene har klart å rykke frem, sliter de med å beholde kontroll på det da har erobret, ifølge Heier.

– De angrepene vi ser fra russisk side nå er mindre enn på starten av krigen. Tidlig i krigen gikk de til angrep med bataljoner, på 700–800 mann. Nå sender de kompanier og tripper på 100–150 mann. Det betyr at slitasjen på russisk side er ganske stor, sa han.

Ifølge Heier kan man se tegn til at den russiske krigsmaskinen gradvis slites ned.

Det har blitt spekulert i om Putin vil gjennomføre en generell mobilisering, men ifølge Meduzas kilder ligger det ikke an til det – fordi dette kan gå ut over støtten til Putin og regimet.

President Putin sa i sin tale på Seiersdagen den 9. mai at «alle planer blir gjennomført», men forklarte ikke hva han mente med det. Ved starten av krigen uttalte han at Russlands mål er «demilitarisering» og «denazifisering» av Ukraina. Kreml har også uttalt at de skal «frigjøre» Donbas-området.