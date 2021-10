MOR: Ramata er nå 20 år. Hun ble lovet bort som 16-åring.

Barnebruden Ramata: − Jeg hadde ikke noe valg

Da Ramata var 16 år ble det bestemt at hun skulle giftes bort til en mann hun ikke kjente. Med det forsvant drømmen om å bli lege.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Ekteskapet mitt er et tvangsekteskap. Jeg valgte ikke min mann. Jeg hadde ikke noe valg. Hos oss er det ikke slik. Når foreldrene gir deg bort til ekteskap er det slutt. Ingen spør om din mening. Jeg fortalte dem at jeg ikke likte ham, men det godtok de ikke.

Det er gått fire år siden Ramata fra Mali, nordvest i Afrika, fikk beskjeden som skulle forandre livet hennes totalt. Fra å være en ungdom som gikk på skole og hadde drømmer om å bli lege, slik at hun kunne gjør folk friske, var hun forlovet med en mann hun skulle bli kjent med før de var gift.

Da hadde hun blitt 17 år. Og da ble hun barnebrud.

– Grunnen til at jeg sluttet på skolen var ekteskapet, forteller hun i et intervju hjelpeorganisasjonen Plan International Norge har gjort med henne, og videreformidlet til VG.

Førstkommende søndag går årets TV-aksjon av stabelen her i landet. De pengene vi nordmenn legger i bøssene – eller vippser – vil i år gå til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. «Barn, ikke brud» er navnet på årets aksjon.

– Det handler til syvende og sist om jenters mulighet til å bestemme over egen kropp, sier generalsekretær i Plan International Norge, Kari Helene Partapuoli.

Fremste dødsårsak

Ramata er en av de som ikke har fått bestemme selv. Ikke lenge etter at hun ble tvangsgiftet fødte hun en datter. Hun forteller at mannen ikke har voldtatt henne, men det var likevel ikke dette livet hun ønsket seg.

– Jeg trives ikke i dette ekteskapet. Mannen min behandler meg dårlig. Han nekter meg å gå ut. Han sier at han kommer til å slå meg dersom jeg likevel gjør det.

For den unge jenta førte også graviditeten til problemer. Heldigvis gikk det bra med både Ramata og datteren, men det er langt fra tilfelle med alle barnebruder. En fersk rapport fra Redd Barna viser at 22.000 barnebruder årlig, eller 60 unge jenter hver eneste dag, dør som følge av graviditet. Kroppene deres er rett og slett ikke modne for å bære frem et barn.

– For tidlig graviditet er den fremste dødsårsaken blant unge jenter i utviklingsland, forteller Partapuoli.

Både hun og Ramata håper på den bedre fremtid for neste generasjon.

– Foreldre må la barna sine få gjøre det de selv vil. Når de når alderen for å gifte seg, må de få finne en de elsker. Jeg håper datteren min vil være 20 år før hun gifter seg, for jeg ønsker ikke at hun skal oppleve det jeg har opplevd, sier sistnevnte.

Les også: Mitt liv som barnebrud

HAR DRØMMER: Ramata forteller at hun er husmor, men ønsker seg en jobb.

Ingen enkel løsning

Men i Mali, der Ramata kommer fra, og i mange andre land fortsetter barneekteskap være et problem. Generalsekretæren i Plan trekker frem tre hovedårsaker til det:

Fattigdom, manglende utdanning og likestillingskulturen, rett og slett jenters posisjon og rettigheter i samfunnet.

– Disse tingene virker sammen. For mange familier kan det fremstå som en løsning å gifte bort en datter. Hun blir sikret og de får en mindre munn å mette. Samtidig er det brudepris noen steder, så da betyr det også inntekter, sier Partapuoli.

For et så komplekst problem finnes det dessverre ingen enkel løsning.

Plan International Norge ønsker å bruke inntektene fra TV-aksjonen på blant annet å sørge for at flere jenter blir lengre i skolesystemene, samt å gi yrkesopplæringen til flere. Begge deler med mål om å sikre dem egen inntekt.

– Det handler om å støtte og styrke jenter til å ta sine egne valg, forteller Partapuoli.

Les VG-intervju: Arifurs mamma ble gravid som 12-åring

Målsetting

Og en løsning på problemet er viktig å få til. Først og fremst for jenter i utviklingsland, men også for samfunnene de bor i generelt.

– Verdensbanken har gjort beregninger som viser at landene der dette forekommer hyppig ville oppnådd økonomisk vekst dersom man får slutt på dette, forklarer generalsekretæren.

GENERALSEKRETÆR: Kari Helene Partapuoli i Plan International Norge.

Mange steder gikk ting mot det bedre lenge. Så kom coronapandemien. Den sendte flere ut i fattigdom og flere inn i barneekteskap. Totalt tror UNICEF at 10 millioner flere jenter kan ende som barnebruder innen 2030 som et resultat av viruset som har herjet verden i snart to år.

At det går den gale veien er selvsagt ikke noe man ønsker seg, men kanskje kan det om ikke annet være med å hjelpe årets TV-aksjon-mottager til enklere å nå målet de har satt seg for aksjonen:

– Vi har ikke satt oss noe mål om hvor mye penger vi håper å få samlet inn, men vi har et mål om å skape engasjement for saken og problematikken, sier Partapuoli, og legger til at det fremdeles er behov for folk som kan gå fra dør til dør med bøsser et par timer på søndag.

I Mali håper nok Ramata på at så mange som mulig stiller opp på den norske dugnaden slik at den neste generasjonen kan få oppleve det hun ikke har fått:

– Det jeg egentlig ønsker meg her i livet er å studere og å ha en jobb. Det er hva jeg ønsker. Hvilken som helst jobb.