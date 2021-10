FRED OG KULER: En demonstrant i Beiruts gater søndag da hundrevis demonstrerte for å bli kvitt politikereliten.

Gatekamper sprer frykt i Libanon: − Folk her er gale!

BEIRUT (VG) Torsdag ble landet vitne til den verste sekteriske volden på flere år. Søndag forsøkte noen hundre demonstranter å ta gatene tilbake.

Av Kyrre Lien

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg frykter det kan bli en ny borgerkrig og at splittelsen i Libanon vil øke, forteller Lula Kisaouani (53).

Hun og venninnene Raja og Pascal rusler taktfast nedover motorveien for å vise sin avsky mot den styrende politiske eliten i landet.

Sammen med hundrevis av andre markerte de søndag toårsdagen for revolusjonen som brøt ut i Libanon i 2019, da titusenvis av mennesker tok til gatene for å kreve en endring i middelhavslandet.

Foran dem ropes det «revolusjon, revolusjon!».

Demonstrantene i 2019 ville ha slutt på vanstyret i Libanon, bort fra politikereliten som har styrt landet i grøften, få slutt på den utbredte korrupsjonen og lovgivningen som har gjort at den politiske eliten i år etter år har unngått å bli stilt til ansvar.

Tross måneder med protester skjedde det få endringer. Håpet som den gang ble tent hos aktivistene, er i dag lite synlig i gatene.

Det som derimot ble synlig denne uken, var de voldsomme sekteriske gatekampene som herjet i hovedstaden.

FORTVILET: Minutter etter at kampene stilnet på torsdag, kom denne mannen ut fra blokken sin og så på ødeleggelsene.

Verste sekteriske volden på flere år

– Folk her er gale, utbrøt en opprørt mann og pekte mot butikken sin. Røyken steg opp mellom sofaer og klesskap, og kulehull var synlige i hele blokken. Like etter at skytingen hadde opphørt, kom mannen ut fra gjemmestedet sitt for å inspisere ødeleggelsene.

På torsdag var VG til stede da det som skal ha vært kristne og muslimske grupperinger skjøt på hverandre i flere timer.

De kriget med rakettdrevne granater og automatvåpen, mens uskyldige sivile søkte dekning. Butikker og kafeer ble stengt, skolebarn gjemte seg i frykt, arbeidsplasser sendte de ansatte hjem og den norske ambassaden stengte ned for dagen.

Like etter sendte ambassaden ut varselmelding og oppfordret nordmenn til å holde seg unna området.

Da kampene stilnet, var syv personer drept, og minst 30 personer skadet. En av de drepte var en kvinne som hengte opp klær på balkongen sin da hun ble truffet i hodet.

KAMPER: En tilhenger av Hizbollah skyter under gatekampene i Beirut torsdag.

Libanon er et land med stort religiøst mangfold, hvor kristne, sjiamuslimer, drusere og sunnimuslimer lever side om side.

Men minnene om den sekteriske konflikten som landet gjennomgikk under borgerkrigen mellom 1975 og 1990, ligger fremdeles like under overflaten. På torsdag ble den vekket på ny.

Frykten mange har, er at det skal eskalere ytterligere. En av dem som har den bekymringen, er Angelina. Da skytingen startet, måtte hun og datteren gjemme seg i leiligheten.

– Vi liker ikke de religiøse fraksjonene. Vi ønsker ikke mer våpen her i Libanon, fortalte hun.

Dommerkonflikt

Kampene brøt ut da sjiagruppene Hizbollah og Amal arrangerte en demonstrasjon i Beirut, i gaten som skiller et kristent og et sjianabolag.

Hva som så skjedde, er uklart, men det sies at den høyreorienterte gruppen Kristne libanesiske styrker åpnet ild fra skarpskyttere plassert i boligblokker. Gruppen selv avviser dette.

Hizbollah og Amal protesterer mot dommeren Tarek Bitar, som leder etterforskningen av den massive eksplosjonen som rammet Beirut i august i fjor. Over 200 mennesker ble drept, og millionbyen ble lagt i ruiner.

Myndighetene i landet visste at det i årevis ble oppbevart livsfarlig kunstgjødsel midt i Beirut sentrum, men gjorde lite for å finne en løsning.

Over ett år etter eksplosjonen kjemper ofre fremdeles for rettferdighet og for at myndighetene skal ansvarliggjøres.

Les denne for bakgrunn om eksplosjonen som endret alt i Libanon.

Splittet

Men Iran-støttede Hizbollah, som flere land har på sin terrorliste, og Amal-bevegelsen kritiserer dommer Tarek Bitar for å ha innkalt flest myndighetspersoner fra Hizbollah og Amal til avhør, og færre sunnimuslimske og kristne tjenestemenn. De mener derfor at han ikke er nøytral.

Støttegruppen for ofre etter Beirut-eksplosjonen viser imidlertid sin fulle tillit til dommeren, og det gjør også aktivister og menneskerettighetsorganisasjoner i landet. De mener at dette er tiden for å få et rettferdig oppgjør med de religiøse gruppene som har styrt landet med jernhånd etter borgerkrigen.

Og det er her kampen i Libanon står akkurat nå:

Splittelsen mellom de som ønsker å ta landet i en ny retning, bort fra de politiserte religiøse maktgruppene, og de som ønsker å bevare maktstrukturene akkurat slik de er.

REGIME: «Libanon er gisselet til et kriminelt regime» heter det på plakaten til en av demonstrantene.

Gissel

I etterkant av skuddvekslingene i Beirut gikk talspersonen for det iranske utenriksdepartementet ut og forklarte hvem de mente sto bak: Israel.

– Iran tror at folket, regjeringen, hæren og motstandsbevegelsen i Libanon vil lykkes med å overvinne opprøret støttet av den sionistiske staten, sa Saeed Khatibzadeh.

Men blant demonstrantene i Beiruts gater søndag er oppfatningen en annen.

– Vi skal klare å ta landet vårt tilbake. Iran holder landet vårt som gissel, og vi jobber for et bedre Libanon, hvor kristne, muslimer og drusere kan leve sammen, forteller demonstranten Ibtissam Kady (50).

Med runde, svarte solbriller og et libanesisk flagg i hånden er hun blant de som demonstrerer denne søndagen. I 2019 var det flere titalls tusen som demonstrerte. I dag var det bare noen hundre igjen.

– Jeg er ikke skuffet for det vi ikke har oppnådd, men jeg er litt lei meg for hvordan det er blitt og at det ikke er flere her i dag, forteller hun.

REVOLUSJON: – Jeg ønsker ikke å forlate landet mitt. Libanon betyr alt for meg, forteller «Ward».

Økonomisk kollaps

Libanon er inne i det Verdensbanken har beskrevet som en av de verste økonomiske kollapsene verden har sett siden 1850-tallet.

Konsekvensen er at mennesker har mistet sparepengene sine, verdien på valutaen har falt med 90 prosent og store deler av befolkningen er drevet ut i fattigdom.

16 år gamle «Ward» rister på sprayflasken og setter seg ned på huk. Så tagger hun det arabiske ordet for «revolusjon».

– Det har ikke noe å si hvor mange demonstranter som er her i dag. Det handler om hvem vi er og at vi bygger landet vårt på veien mot noe bedre. Eliten dreper oss hver eneste dag og vi er her for å hindre det. Jeg vil ikke forlate landet mitt, for jeg elsker det. Det betyr alt for meg, forteller hun.

Bak henne roper en middelaldrende mann «Revolusjon, revolusjon, revolusjon!». Han får ingen respons.

2019: Da demonstrasjonene brøt ut i oktober 2019, var det titalls tusen, kanskje hundretusenvis ute i gatene.

Redde

Raya Noor (52) tror torsdagens gatekamper har spredt frykt blant demonstrantene, og legger skylden på verdens stormakter som alle har interesser i landet.

– Jeg vet ikke hvem som begynte å skyte, men alle stormaktene har egne interesser og partier de støtter i Libanon. Stormaktene tenker ikke på folket, og vi blir brukt som et laboratorium for dem, forteller Raya.

Iran, Saudi-Arabia, USA og Frankrike er blant landene med sterke interesser i landet.

– De prøver ut nye våpen, politikk og strategier på det libanesiske folk. Vi, folket, føler oss som forsøkskaniner. Den politiske eliten har klart å skape frykt blant oss.

